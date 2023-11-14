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Кількість українських громадян в Японії за час війни зросла більш ніж удвічі, – посол

Вівторок 14 листопада 2023 11:14
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Кількість українських громадян в Японії за час війни зросла більш ніж удвічі, – посол Фото: Українські біженці у Японії (gettyimages.com)
Автор: Мілан Лєліч, Ольга Маджумдар

У Японії прихисток від війни знайшли близько 2500 українців. Людям із України надають фінансову підтримку, допомогу у навчанні та працевлаштуванні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

За словами посла, кількість українців у Японії після початку війни зросла, більше ніж удвічі.

"На сьогоднішній день, якщо я правильно пам'ятаю, на обліку як тимчасово евакуйовані з України перебувають близько 2500 українців. До речі, до початку вторгнення кількість українських громадян, які проживали у Японії, становила менше 2000 осіб. Ви бачите, що вона зросла більш ніж удвічі",– сказав Мацуда Кунінорі.

Він також розповів про допомогу, яку у Японії надали втікачам від війни в Україні.

"Як громадянин і дипломат Японії, я справді пишаюся тим, що не лише уряд Японії та місцеві органи влади, а й прості громадяни Японії готові простягнути руку допомоги евакуйованим з України. Ми надали українцям фінансову підтримку та допомагаємо їм вивчати японську мову. Також попросили місцеву владу та місцеву бізнес-спільноту надати можливості працевлаштування евакуйованим українцям", – зазначив посол.

Також українським дітям надають особливу підтримку у шкільному навчанні.

Нагадаємо, ми писали, що у Японії запровадять нову програму підтримки українців. Втікачі від війни отримають право на програму вивчення японської мови та вивчення законів і звичаїв країни, яка триватиме 6 або 12 місяців.

Також повідомлялося, що українці у Японії матимуть право на довгострокове проживання з робочою візою. Такі зміни до закону про імміграцію набудуть чинності з 1 грудня.

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