Число украинских граждан в Японии за время войны выросло более чем вдвое, – посол

В Японии убежище от войны нашли около 2500 украинцев. Людям из Украины оказывают финансовую поддержку, помощь в обучении и трудоустройстве.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

По словам посла, количество украинцев в Японии после начала войны возросло более чем вдвое.

"На сегодняшний день, если я правильно помню, на учете как временно эвакуированные из Украины находятся около 2500 украинцев. Кстати, к началу вторжения количество украинских граждан, проживавших в Японии, составляло менее 2000 человек. Вы видите, что оно выросло более чем вдвое", – сказал Мацуда Кунинори.

Он также рассказал о помощи, которую в Японии предоставили бежавшим от войны в Украине.

"Как гражданин и дипломат Японии, я действительно горжусь тем, что не только правительство Японии и местные органы власти, но и простые граждане Японии готовы протянуть руку помощи эвакуированным из Украины. Мы предоставили украинцам финансовую поддержку и помогаем им изучать японский язык. Также попросили местные власти и местные бизнес-сообщества предоставить возможности трудоустройства эвакуированным украинцам", – отметил посол.

Также украинским детям оказывают особую поддержку в школьном обучении.

Напомним, мы писали, что в Японии будет введена новая программа поддержки украинцев. Бежавгие от войны получат право на программу изучения японского языка и изучение законов и обычаев страны, которая продлится 6 или 12 месяцев.

Также сообщалось, что украинцы в Японии получат право на долгосрочное проживание с рабочей визой. Такие изменения в закон об иммиграции вступят в силу с 1 декабря.

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