ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Число украинских граждан в Японии за время войны выросло более чем вдвое, – посол

Вторник 14 ноября 2023 11:14
UA EN RU
Число украинских граждан в Японии за время войны выросло более чем вдвое, – посол Фото: Украинские беженцы в Японии (gettyimages.com)
Автор: Милан Лелич, Ольга Маджумдар

В Японии убежище от войны нашли около 2500 украинцев. Людям из Украины оказывают финансовую поддержку, помощь в обучении и трудоустройстве.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

По словам посла, количество украинцев в Японии после начала войны возросло более чем вдвое.

"На сегодняшний день, если я правильно помню, на учете как временно эвакуированные из Украины находятся около 2500 украинцев. Кстати, к началу вторжения количество украинских граждан, проживавших в Японии, составляло менее 2000 человек. Вы видите, что оно выросло более чем вдвое", – сказал Мацуда Кунинори.

Он также рассказал о помощи, которую в Японии предоставили бежавшим от войны в Украине.

"Как гражданин и дипломат Японии, я действительно горжусь тем, что не только правительство Японии и местные органы власти, но и простые граждане Японии готовы протянуть руку помощи эвакуированным из Украины. Мы предоставили украинцам финансовую поддержку и помогаем им изучать японский язык. Также попросили местные власти и местные бизнес-сообщества предоставить возможности трудоустройства эвакуированным украинцам", – отметил посол.

Также украинским детям оказывают особую поддержку в школьном обучении.

Напомним, мы писали, что в Японии будет введена новая программа поддержки украинцев. Бежавгие от войны получат право на программу изучения японского языка и изучение законов и обычаев страны, которая продлится 6 или 12 месяцев.

Также сообщалось, что украинцы в Японии получат право на долгосрочное проживание с рабочей визой. Такие изменения в закон об иммиграции вступят в силу с 1 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Дипломатические отношения
Отдых в Украине
Мнения
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Евгений Кириченко
Почему одним украинцам удается открыть успешный бизнес в Польше, а другим – нет
Евгений Кириченко
основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal
Надежда Коренева
Как получить деньги на ремонт пострадавшего из-за войны жилья: алгоритм действий
Надежда Коренева
координатор безоплатной линии юридической помощи БФ "Право на захист"
Все мнения