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Яких працівників найчастіше шукають у Польщі та скільки можна заробити

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П'ятниця 28 липня 2023 17:28
Яких працівників найчастіше шукають у Польщі та скільки можна заробити Фото: Робота в офісі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На ринку працевлаштування у Польщі з'явилася нова тенденція. Кожен п'ятий запит від працедавців надходить на висококваліфікованих співробітників із України.

Які вакансії найпопулярніші та скільки українці можуть заробити у Польщі, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла директор департаменту рекрутації міжнародної агенції Gremi Personal Анна Джоболда.

У Польщі шукають українців із високим рівнем компетенцій

Раніше українці могли розраховувати переважно на просту фізичну роботу в Польщі, але після повномасштабного вторгнення в Україну з'явилися нові тренди. Чимало висококваліфікованих спеціалістів через війну були вимушені працювати на роботах нижче своєї кваліфікації, а тепер вони у Польщі на вагу золота, кажуть у компанії.

"На сьогодні кожен п'ятий запит надходить на висококваліфікованого українського фахівця. Наприклад, за останні два місяці до нас зверталися за пошуком топ-керівників, маркетологів, айтівців, аналітиків, продакт-менеджерів, комунікаційників, операційних директорів, фінансових аналітиків та багатьох інших спеціалістів з високим рівнем компетенцій", – розповідає фахівець.

За її словами, це пов’язано із масовим відкриттям українських бізнесів у Польщі, які надають перевагу у працевлаштуванні своїм громадянам.

"Заробітна плата залежить від рівня компетенцій та займаної посади і може коливатися від 1000 до 5000 доларів (у випадку топ-керівників) за місяць", – додає Анна Джоболда.

Яких працівників найчастіше шукають у Польщі та скільки можна заробитиФото: Співбесіда на роботу (unsplash.com)

Які вакансії найпопулярніші та скільки можна заробити

Втім, попит на низькокваліфікованих робітників досі набагато вищий порівняно з запитом на висококваліфікованих фахівців.

"У такому разі робітник отримує заробітну плату погодинно, яка коливається у середньому від 16 злотих (165 грн) до 30 злотих (275 грн). Робітник сам обирає, скільки годин він хоче працювати", –каже представниця Gremi Personal.

У топі вакансій від працедавців цього тижня такі:

  • працівники на виробництво м’ясної та рибної продукції (розробка, фасування);
  • оператор/ка висотного штаблера (навантажувач);
  • кухар/помічник кухаря;
  • прибиральниця в готель;
  • робітники на автомобільне підприємство.

Серед українців найпопулярніші такі вакансії: виробництво м’ясної та рибної продукції, робота в готелях та на кухні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці у Польщі почали масово відкривати власний бізнес.

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