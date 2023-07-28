Каких работников чаще всего ищут в Польше и сколько можно заработать
На рынке трудоустройства в Польше появилась новая тенденция. Каждый пятый запрос от работодателей поступает на высококвалифицированных сотрудников из Украины.
Какие вакансии самые популярные и сколько украинцы могут заработать в Польше, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала директор департамента рекрутации международного агентства Gremi Personal Анна Джоболда.
В Польше ищут украинцев с высоким уровнем компетенций
Раньше украинцы могли рассчитывать преимущественно на простую физическую работу в Польше, но после полномасштабного вторжения в Украину появились новые тренды. Многие высококвалифицированные специалисты из-за войны были вынуждены работать на работах ниже своей квалификации, а теперь они в Польше на вес золота, говорят в компании.
"На сегодняшний день каждый пятый запрос поступает на высококвалифицированного украинского специалиста. Например, за последние два месяца к нам обращались за поиском топ-руководителей, маркетологов, айтишников, аналитиков, продакт-менеджеров, коммуникационщиков, операционных директоров, финансовых аналитиков и многих других специалистов с высоким уровнем компетенций", – рассказывает специалист.
По ее словам, это связано с массовым открытием украинских бизнесов в Польше, которые предпочитают трудоустраивать своих граждан.
"Заработная плата зависит от уровня компетенций и занимаемой должности и может колебаться от 1000 до 5000 долларов (в случае топ-руководителей) в месяц", – добавляет Анна Джоболда.
Фото: Собеседование на работу (unsplash.com)
Какие вакансии самые популярные и сколько можно заработать
Впрочем, спрос на низкоквалифицированных рабочих до сих пор гораздо выше по сравнению с запросом на высококвалифицированных специалистов.
"В таком случае работник получает заработную плату почасово, которая колеблется в среднем от 16 злотых (165 грн) до 30 злотых (275 грн). Работник сам выбирает, сколько часов он хочет работать", – говорит представитель Gremi Personal.
В топе вакансий от работодателей на этой неделе такие:
- работники по производству мясной и рыбной продукции (разработка, фасовка);
- оператор высотного штаблера (погрузчик);
- повар/помощник повара;
- уборщица в отель;
- рабочие на автомобильном предприятии.
Среди украинцев наиболее популярны следующие вакансии: производство мясной и рыбной продукции, работа в отелях и на кухне.
Напомним, мы сообщали, что украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес.
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