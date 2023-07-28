Каких работников чаще всего ищут в Польше и сколько можно заработать

На рынке трудоустройства в Польше появилась новая тенденция. Каждый пятый запрос от работодателей поступает на высококвалифицированных сотрудников из Украины.

Какие вакансии самые популярные и сколько украинцы могут заработать в Польше, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала директор департамента рекрутации международного агентства Gremi Personal Анна Джоболда.

В Польше ищут украинцев с высоким уровнем компетенций

Раньше украинцы могли рассчитывать преимущественно на простую физическую работу в Польше, но после полномасштабного вторжения в Украину появились новые тренды. Многие высококвалифицированные специалисты из-за войны были вынуждены работать на работах ниже своей квалификации, а теперь они в Польше на вес золота, говорят в компании.

"На сегодняшний день каждый пятый запрос поступает на высококвалифицированного украинского специалиста. Например, за последние два месяца к нам обращались за поиском топ-руководителей, маркетологов, айтишников, аналитиков, продакт-менеджеров, коммуникационщиков, операционных директоров, финансовых аналитиков и многих других специалистов с высоким уровнем компетенций", – рассказывает специалист.

По ее словам, это связано с массовым открытием украинских бизнесов в Польше, которые предпочитают трудоустраивать своих граждан.

"Заработная плата зависит от уровня компетенций и занимаемой должности и может колебаться от 1000 до 5000 долларов (в случае топ-руководителей) в месяц", – добавляет Анна Джоболда.

Фото: Собеседование на работу (unsplash.com)

Какие вакансии самые популярные и сколько можно заработать

Впрочем, спрос на низкоквалифицированных рабочих до сих пор гораздо выше по сравнению с запросом на высококвалифицированных специалистов.

"В таком случае работник получает заработную плату почасово, которая колеблется в среднем от 16 злотых (165 грн) до 30 злотых (275 грн). Работник сам выбирает, сколько часов он хочет работать", – говорит представитель Gremi Personal.

В топе вакансий от работодателей на этой неделе такие:

работники по производству мясной и рыбной продукции (разработка, фасовка);

оператор высотного штаблера (погрузчик);

повар/помощник повара;

уборщица в отель;

рабочие на автомобильном предприятии.

Среди украинцев наиболее популярны следующие вакансии: производство мясной и рыбной продукции, работа в отелях и на кухне.

Напомним, мы сообщали, что украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес.

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