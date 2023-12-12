В каких городах Польши самая дорогая аренда квартир: стоимость

Цены на аренду жилья в Польше – в числе самых высоких в Европе. В частности, в Варшаве снять квартиру дороже, чем в столице Италии или Австрии.

В каких городах Польши самые высокие цены на аренду жилья, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Польские города вошли в список европейских городов с самыми высокими ценами на арендуемое жилье. Согласно исследованию Property Index 2023 от компании Deloitte, квартиры в Варшаве дороже, чем во многих европейских столицах.

В рейтинге городов с самыми высокими арендными ставками Варшава занимает 21 место – средняя стоимость аренды жилья составляет 15,2 евро за квадратный метр. В то же время дешевле арендовать квартиру в Праге (14,4 евро/кв.м), Брюсселе (14 евро/кв.м), Лиссабоне (13,7 евро/кв.м), Риме или Милане (13,3 евро/кв. м), Вене (9,1 евро/кв.м).

Во Вроцлаве владельцы квартир просят в среднем 13,2 евро за квадратный метр. По этому показателю Вроцлав занял 29-е место среди крупнейших городов Европы, которые включили в исследование.

В рейтинг Deloitte также вошли города Польши:

Гданьск (32 место, в среднем 12,6 евро/кв.м);

Краков (34 место, в среднем 12,2 евро/кв.м);

Лодзь (37 место, в среднем 11,3 евро/кв.м);

Познань (43 место, средняя цена 10,5 евро/кв.м);

Катовице (53 место, в среднем 8,5 евро/кв.м).

Авторы исследования обращают внимание, что значительный рост цен на аренду жилья в 2023 году наблюдался в Лодзе (+32,4%), Варшаве (+30,6%) и Гданьске (+27,8%).

Напомним, мы писали, за сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы. В Польше зарплату нужно откладывать в течение 8 лет.

Также мы рассказывали, сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши. Самые популярные квартиры на рынке – студии площадью до 40 квадратов и большие квартиры в пределах 40-59 кв. метров.

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