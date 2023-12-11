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Своє житло. За скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи

Понеділок 11 грудня 2023 08:35
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Своє житло. За скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи Фото: Будинок у Норвегії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Європі перебувають понад 4 млн українців, які вимушено виїхали через війну. Частина з них планують осісти у країні, яка надала прихисток, тому для них буде актуальне придбання власного житла.

Наскільки доступні квартири у різних країнах Європи та скільки років треба працювати, щоб придбати власні квадратні метри, РБК-Україна розповідає з посиланням на forsal.pl.

Скільки часу треба працювати, щоб назбирати на власну квартиру

Доступність житла у багатьох країнах є показником якості життя та показником економічного розвитку. Середній показник власного житла країнах Європи торік становив 473 квартири на 1 тисячу мешканців.

Хоча у різних країнах ціни на нерухомість суттєво відрізняються, доступність житла визначається ще рівнем зарплат і часом, за який можна накопичити кошти на власну квартиру чи дім.

Останній звіт Deloitte Property Index 2023 показує, що найменш доступною європейською країною з точки зору вартості придбання власного житла є Словаччина. Щоб купити квартиру площею 70 кв. м, словакам треба відкладати повністю свою зарплату упродовж 14,1 років. Найдорожче житло у Норвегії, але заробити на нього там найлегше.

Своє житло. За скільки років можна заробити на квартиру у країнах ЄвропиФото: Багатоквартирний будинок у Німеччині (pixabay.com)

Наприклад, стільки часу слід відкладати всю зарплату для придбання квартири у країнах:

  • Бельгія – 4,3 роки;
  • Норвегія – 4,7 роки;
  • Данія – 5 років;
  • Cловенія – 5,6 років;
  • Італія – 6,2 роки;
  • Румунія – 6,3 роки;
  • Греція – 6,6 років;
  • Британія, Нідерланди, Португалія – 7,2-7,5 років;
  • Польща – 8,1 року;
  • Хорватія – 9 років;
  • Ірландія – 9,8 років;
  • Угорщина – 10,2 роки;
  • Естонія – 10,8 років;
  • Сербія – 11,8 років;
  • Чехія – 13,3 років;
  • Словаччина – 14,1 років.

Скільки коштує житло у країнах Європи

Минулого року майже вся Європа відчула зростання цін на житло, зазначають автори звіту. Найвищі ціни на покупку квартири зафіксовані в Австрії та Німеччині, Франції та Норвегії. Найбільше зросли ціни на житло у Загребі та Сараєво. Єдиною столицею, де подешевшали нові квартири, був Копенгаген (Данія).

Своє житло. За скільки років можна заробити на квартиру у країнах ЄвропиФото: Новобудови у Польщі (pixabay.com)

Загалом середні ціни за кв. м житла у європейських країнах такі:

  • Австрія – 4925 євро/кв. м;
  • Німеччина – 4800 євро/кв. м;
  • Франція – 4639 євро/кв. м;
  • Норвегія – 4204 євро/кв. м;
  • Нідерланди – 4116 євро/кв. м;
  • Британія – 3980 євро/кв. м;
  • Чехія – 3753 євро/кв. м;
  • Ірландія – 3473 євро/кв. м;
  • Естонія – 3122 євро/кв. м;
  • Литва – 3215 євро/кв. м;
  • Бельгія, Данія – 3104 євро/кв. м;
  • Іспанія – 2663 євро/кв. м;
  • Італія – 2371 євро/кв. м;
  • Польща – 1975 євро/кв. м;
  • Румунія – 1417 євро/кв. м;
  • Греція – 1330 євро/кв. м.

Зазначається, що попри складну економічну ситуацію, найбільше квартир було побудовано у Франції (482,2 тис.) та Польщі (238,6 тис.)

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує купити будинок у країнах Європи. У другому кварталі 2023 року ціни на таку нерухомість знизилися на 1,1%.

Раніше ми повідомляли, скільки треба заробляти у Німеччині, щоб купити квартиру. Для придбання квартири потрібно відкласти 90 зарплат.

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Польща Чехія ціни квартири Житло
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