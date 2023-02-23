Які землі Німеччині приймають українців у кінці лютого: новий перелік

Прихисток у Німеччині отримали понад мільйон українців. Хоча соціального житла в країні мало, перелік земель, де приймають наших біженців, збільшився.
На кінець лютого українців приймають у 8 федеральних землях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на німецько-українську благочинну асоціації Ukrainian Future.
Спершу українські біженці прибувають у табори в Німеччині, а звідти їх розподіляють по містах та муніципалітетах. Ці пункти тимчасового прийому мають умови для комфортного проживання, де кожен зможе завершити оформлення документів.
Станом на 21 лютого українських біженців приймали в таких таборах:
На сторінці асоціації зазначається, що Гамбург офіційно не приймає біженців.
"Гамбург без житла, де можлива прописка, не приймає, перенаправляє в інші землі. Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають – як пощастить. Але на минулому тижні і без прописки декого прийняли", – звертають увагу новоприбулих.
Нагадаємо, ми писали, як біженцям отримати дозвіл на зміну місця проживання у Німеччині.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.