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Які землі Німеччині приймають українців у кінці лютого: новий перелік

Фото: Українці в аеропорту Тегель у Берліні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Прихисток у Німеччині отримали понад мільйон українців. Хоча соціального житла в країні мало, перелік земель, де приймають наших біженців, збільшився.

На кінець лютого українців приймають у 8 федеральних землях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на німецько-українську благочинну асоціації Ukrainian Future.

У яких землях українців приймають в табори

Спершу українські біженці прибувають у табори в Німеччині, а звідти їх розподіляють по містах та муніципалітетах. Ці пункти тимчасового прийому мають умови для комфортного проживання, де кожен зможе завершити оформлення документів.

Станом на 21 лютого українських біженців приймали в таких таборах:

  1. Берлін –- Tegel (старий аеропорт);
  2. Баварія: Ergolding Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);
  3. Тюрингія –- Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
  4. Саксонія: Meerane –- Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;
  5. Баден-Вюртемберг:
  • Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
  • Karlsruhe (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
  • Freiburg (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);
  • Ellwangen (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – для сидячих і лежачих людей з інвалідністю;
  • Ulm (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
  1. Нижня Саксонія: Hannover Messehalle (Halle 27, Messegelände, 30521 Hannover);
  2. Гессен: Gießenн Ankunftshalle, Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen;
  3. Північний Рейн-Вестфалія: Bochum (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);
  4. Шлезвіг-Гольштейн: Neumünster (Haart 148, 24539 Neumünster).

Фото: Тимчасовий табір у Німеччині (gettyimages.com)

На сторінці асоціації зазначається, що Гамбург офіційно не приймає біженців.

"Гамбург без житла, де можлива прописка, не приймає, перенаправляє в інші землі. Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають – як пощастить. Але на минулому тижні і без прописки декого прийняли", – звертають увагу новоприбулих.

Нагадаємо, ми писали, як біженцям отримати дозвіл на зміну місця проживання у Німеччині.

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