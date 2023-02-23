Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый список

Убежище в Германии получили более миллиона украинцев. Хотя социального жилья в стране мало, список земель, где принимают наших беженцев, увеличился.
К концу февраля украинцев принимают в 8 федеральных землях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на немецко-украинскую благотворительную ассоциацию Ukrainian Future.
Сначала украинские беженцы прибывают в лагеря в Германии, а оттуда их распределяют по городам и муниципалитетам. Эти пункты временного приема имеют условия для комфортного проживания, где каждый сможет завершить оформление документов.
По состоянию на 21 февраля украинских беженцев принимали в следующих лагерях:
На странице ассоциации говорится, что Гамбург официально не принимает беженцев.
"Гамбург без жилья, где возможна прописка, не принимает, перенаправляет в другие земли. Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают – как повезет. Но на прошлой неделе и без прописки некоторых приняли", – обращают внимание новоприбывших.
Напомним, мы писали, как беженцам получить разрешение на смену места жительства в Германии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .