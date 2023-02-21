Як біженцям отримати дозвіл на зміну місця проживання у Німеччині: умови

Українці, які отримали у Німеччині тимчасовий захист, зобов'язані жити у населеному пункті, куди їх розподілили. Але змінити місце проживання все ж таки можна.

У яких випадках можна переїхати в інше місто, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Біженці в Німеччині можуть вільно пересуватися, але не можуть самостійно обирати місце проживання у країні. Це правило має забезпечити рівномірний розподіл людей по регіонам Німеччини.

"Біженці з України, які отримали дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) згідно з §24 Закону про перебування, також отримують і так звану "Wohnsitzauflage". Вона зобов'язує проживати в тому місці, куди розподілили, протягом 3 років з моменту отримання дозволу на перебування", – пояснюють українцям.



У ряді випадків можна попросити про скасування "прописки", якщо біженець:

влаштувався на роботу, на якій працюватиме не менше 15 годин на тиждень і сплачуватиме внески до фонду соціального страхування;

починає освоювати нову спеціальність (Au Stimmungsbild);

вступив до університету;

відвідує інтеграційні курси;

відвідує професійні мовні курси або курси підвищення кваліфікації, які тривають не менше 3 місяців і повинні призвести до визнання спеціальності.

"Не обов'язково, щоб ці пункти стосувалися саме вас. Достатньо буде, якщо під вищеперелічене потрапляють ваш чоловік/цивільний партнер, ваша дружина/цивільна партнерка або ваші неповнолітні і не одружені діти, з якими ви проживаєте", – радять на каналі.

Фото: Українці у таборі для біженців у Берліні (gettyimages.com)

Щоб скасувати обов'язок проживати у певному місці (Wohnsitzauflage), необхідно звернутися із запитом до місцевого відомства у справах іноземців (Ausländerbehörde).



Згоду необхідно буде отримати також від відомства того міста/населеного пункту, до якого біженець має намір переїхати.

Нагадаємо, ми писали, що евакуацію до Німеччини продовжили ще на місяць.

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