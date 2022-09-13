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Кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими: опитування

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Вівторок 13 вересня 2022 13:12
Кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими: опитування Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тільки 17% опитаних хочуть залишитися надовго

У Польщі продовжують вивчати настрої українських біженців - останнє опитування виявило, що 22% учасників планують виїхати додому до зими.

Дослідження показало, що довше в цій країні залишатимуться до 35% українців, які залишили свої будинки через війну, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisasnfo.com.

"Українці залишаються за кордоном через відсутність надії та житла"

Дослідження провело міжнародне агентство зайнятості Gremi Personal. Усього аналітики опитали 1240 українців, які оселилися в Польщі після початку війни в кінці лютого.

Виявилося, що понад 20% українських біженців у Польщі мають намір повернутися на батьківщину до зими. При цьому 35% опитаних залишаться в Польщі до наступного року.

Кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими: опитуванняФото: Центр видачі допомоги українцям у Польщі (gettyimages.com)

Терміни повернення після війни ставлять собі 26% відсотків біженців, проте 17% респондентів вказали, що залишаться в Польщі на невизначений термін.

"Мігранти залишаються в Польщі та інших країнах через відсутність надії, оскільки деякі з них втратили житло, у них немає доходу або роботи, або у них навіть є загроза для їхнього життя", - зазначила директор відділу з працевлаштування Ханна Джобольда.

Також за інформацією агентства, багато українців хочуть провести зиму в Польщі через песимістичний прогноз на опалювальний сезон.

"Деякі регіони України не мають стабільного водопостачання та опалення через активні бойові дії. В Україні з початку бойових дій спостерігається зростання безробіття. У той же час Польща пропонує українським іммігрантам більш комфортні умови, особливо для працевлаштування", — зазначили фахівці.

З початком навчального року українки активно пішли працювати

За даними агентства зайнятості, зростає кількість жінок, які бажають працювати, що може бути пов'язано з початком навчального року. Передбачається, що незабаром на ринок праці вийде додаткова кількість українок, яким довелося займатися дітьми в літній сезон.

Аналітик центру зазначив, що прискорення динаміки зайнятості цих жінок очікується вже на початку наступного тижня.

Кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими: опитування

Фото: Класи з українськими біженцями в Польщі (gettyimages.com)

Тим часом, українські біженці в Польщі проявляють безпрецедентну волю до працевлаштування, звернув увагу віце-міністр МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер під час економічного форуму, який проходив 6-8 вересня у місті Карпач.

За його словами, до цього часу знайшли роботу вже понад 400 тисяч біженців з України. На тлі того, що статус захисту отримали близько 500 тисяч працездатних українців, відсоток працевлаштованих людей виглядає безпрецедентно.

"Такого немає в жодній країні світу, якщо говорити про мігрантів, біженців. Це свідчить про те, що українці, які прибувають до Польщі, хочуть працювати мало не з першого дня", - сказав чиновник.

В даними агентства ООН у справах біженців, на сьогоднішній день в Польщі залишається близько 2 млн українців.

Загальна кількість оформлених статусів тимчасового захисту становить 1 365 810, хоча невідомо, скільки біженців втратили відповідні права у Польщі після повернення додому.

Нагадаємо, ми писали, що українським студентам у Польщі, що працюють, будуть оплачувати навчання, транспорт і житло.

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