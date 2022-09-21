Кардинальні зміни. Що думають українці про поляків, німців та росіян: опитування

Українців опитали у різних областях країни

Від початку війни українці кардинально поміняли свою думку про жителів сусідніх країн. Цьому посприяла й безпрецедентна підтримка від урядів та пересічних громадян.

Опитування громадської думки в Україні провів український дослідницький інститут Info Sapiens на замовлення польського урядового Центру діалогу Юліуша Мєрошевського повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

"Благодатний ґрунт для розвитку відносин в майбутньому"

Згідно з результатами опитування, стали краще думати про поляків аж 73% українців. Так позитивно висловились про сусідній народ мешканці усіх областей України.

Не змінили свою думку про поляків, в тому числі й погану – 23% опитаних українців. Лише 1% учасників опитування стали гірше думати про мешканців Польщі. А 3% не змогли відповісти на запитання.

"Це опитування свідчить про велику доброзичливість українців до поляків, а отже, підтверджує наявність з українського боку благодатного ґрунту для розвитку відносин між обома країнами та народами в майбутньому. Цьому ми завдячуємо спонтанній солідарності польського народу з Україною та величезній підтримці, яку Україна отримує від Польщі у своїй війні за незалежність", – вважає доктор Лукаш Адамскі, заступник директора Центру Мєрошевського.

Фото: Українські біженці на кордоні (twitter.com/straz_graniczna)

Виявилося, що дві третини опитаних – 65% - ніколи не були в Польщі. При цьому серед тих, хто хоч у житті відвідував Польщу, доброзичливо ставляться до сусідньої країни ще більше людей, ніж середній показник.

Кожен п'ятий (18%) респондент має у родині поляків, у 64% опитаних українців польські корені мають дідусі чи бабусі. Добросусідських відносин із Польщею хотіли б 40%в опитаних українців.

За зближення двох народів висловилися 58% українців. 29% опитаних говорили про спільноту двох країн із символічним кордоном, взаємною підтримкою та зовнішньою політикою.

Як змінилося ставлення українців до росіян та німців

Автори дослідження цікавило ставлення українців до інших націй. Виявилося, що до німців також зросла доброзичливість – позитивно оцінюють мешканців Німеччини 29% опитаних. Лише 13% українців змінили думку про німецьку націю на гірше.

Кардинально змінилося ставлення до росіян – 88% стали гірше думати про сусідній народ. Жоден з опитуваних не змінив свою думку про росіян на позитивну.

"До 2014 року, згідно з опитуваннями, росіяни були найближчими для українців. Це й не дивно, адже більшість українців народилися в СРСР і чули про так звані "братні народи". Після того, як росіяни окупували Донбас і Крим, білоруси стали найближчими – так званий "третій братній народ". Зараз більшість українців негативно ставляться до росіян, відносна більшість – до білорусів, а поляки стали нам найближчими. Ми ніколи не забудемо, що поляки зробили для України в цей жахливий час", – наголошує Ірена Волосевич, заступниця директора Info Sapiens.

Задавали під час опитування і питання про українсько-польську історію. Виявилося, що про події Волинської трагедії після Другої світової війни знають лише 15% українців, 62% – "мало чули".

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі виділять житло українкам із дітьми.