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В каких отелях в Турции можно отдохнуть без россиян: список

Фото: Отель в Белеке без россиян (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Такие гостиницы – не дороже других. Это просто позиция сети, говорят турагенты

Запрос "отдых без россиян" – самый популярный среди туристов из Украины. Особенно если это касается отпуска в Турции.

Об этом идет речь в материале "Отели без россиян. Куда поехать в отпуск, где нет туристов из РФ".

Руководитель одного из турагентств Юлия Никифорова говорит, что вопрос "куда поехать на оздоровление, чтобы не терпеть там нежелательных соседей" – один из самых задаваемых, а на сайтах многих туристических компаний можно задать поиск отелей с таким фильтром – "без россиян".

Где отдохнуть без россиян в Турции

Юлия Никифорова перечислила 17 отелей уровня 4* и 5* отелей в Турции, которые соответствуют такому запросу:

  • Miramare Queen Hotel 5*
  • Miramare beach Hotel 5*
  • Trendy Lara 5*
  • Trendy Palm Beach 5*
  • Trendy Side Beach 4*
  • TT Belek Imperial 5*
  • TT Hotels Hydros Club HV1
  • TT Hotels Pegasos Club 5*
  • TT Hotels Pegasos Resort 5*
  • TT Hotels Pegasos Royal 5*
  • TT Hotels Pegasos World 5*
  • TUI Blue Barut Andiz 4*
  • TUI Magic Life Hotels 5*
  • TUI Blue Palm Garden 5*
  • TUI Blue Pasha Bay 5*
  • TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*
  • Robinson Hotels 5*

Фото: Один из отелей в Сиде, Турция (booking.com)

Также отелей TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE и TT HOTELS официально сообщили о приостановке приема бронирований от россиян.

В турагентстве "MALIK TOUR" уточняют, что в некоторых турецких отелях россиян не было и раньше:

  • D Maris Bay
  • Hillside Beach Club
  • Angels Marmaris
  • Kempinski Hotel Barbaros
  • Susona Bodrum
  • Kassandra Boutique

Турецкие отели "без россиян" – не дороже других, отмечает РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко. Это просто позиция сети.

"Но думаю, это исходит не столько из запросов наших туристов, а из потребностей европейских туристов – их основной клиентской базы. Там много людей, которые не желают отдыхать с россиянами, и это играет на пользу", – говорит он.

Напомним, отдых без россиян стал самым популярным запросом у туристов, отмечают эксперты.

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