В каких отелях в Турции можно отдохнуть без россиян: список

Такие гостиницы – не дороже других. Это просто позиция сети, говорят турагенты
Запрос "отдых без россиян" – самый популярный среди туристов из Украины. Особенно если это касается отпуска в Турции.
Об этом идет речь в материале "Отели без россиян. Куда поехать в отпуск, где нет туристов из РФ".
Руководитель одного из турагентств Юлия Никифорова говорит, что вопрос "куда поехать на оздоровление, чтобы не терпеть там нежелательных соседей" – один из самых задаваемых, а на сайтах многих туристических компаний можно задать поиск отелей с таким фильтром – "без россиян".
Юлия Никифорова перечислила 17 отелей уровня 4* и 5* отелей в Турции, которые соответствуют такому запросу:
Фото: Один из отелей в Сиде, Турция (booking.com)
Также отелей TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE и TT HOTELS официально сообщили о приостановке приема бронирований от россиян.
В турагентстве "MALIK TOUR" уточняют, что в некоторых турецких отелях россиян не было и раньше:
Турецкие отели "без россиян" – не дороже других, отмечает РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко. Это просто позиция сети.
"Но думаю, это исходит не столько из запросов наших туристов, а из потребностей европейских туристов – их основной клиентской базы. Там много людей, которые не желают отдыхать с россиянами, и это играет на пользу", – говорит он.
Напомним, отдых без россиян стал самым популярным запросом у туристов, отмечают эксперты.