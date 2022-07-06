У яких готелях Туреччини можна відпочити без росіян: список

Такі готелі – не дорожче інших. Це просто позиція мережі, кажуть турагенти
Запит "відпочинок без росіян" – найпопулярніший серед туристів з України. Особливо якщо це стосується відпустки в Туреччині.
Про це йдеться в матеріалі "Готелі без росіян. Куди поїхати у відпустку, де немає туристів з РФ".
Керівник одного з турагентств Юлія Нікіфорова каже, що питання "куди поїхати на оздоровлення, щоб не терпіти там небажаних сусідів" – один тих, які ставлять найчастіше, а на сайтах багатьох туристичних компаній можна задати пошук готелів з таким фільтром – "без росіян".
Юлія Нікіфорова перерахувала 17 готелів рівня 4* та 5 * готелів в Туреччині, які відповідають такому запиту:
Фото: Один з готелів в Сіде, Туреччина (booking.com)
Також готелів TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE і TT HOTELS офіційно повідомили про припинення прийому бронювань від росіян.
У турагентстві "MALIK TOUR" уточнюють, що в деяких турецьких готелях росіян не було і раніше:
Турецькі готелі "без росіян" – не дорожче за інші, зазначає РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко. Це просто позиція мережі.
"Але думаю, це виходить не стільки з запитів наших туристів, а з потреб європейських туристів – їх основної клієнтської бази. Там багато людей, які не бажають відпочивати з росіянами, й це грає на користь", – говорить він.
Нагадавши, відпочинок без росіян став найпопулярнішим запитом у туристів, відзначають експерти.