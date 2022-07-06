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Отпуск без россиян – самый популярный запрос у туристов, – эксперты

Новина українською →
Среда 06 июля 2022 09:10
Отпуск без россиян – самый популярный запрос у туристов, – эксперты Фото: Анталья, Турция (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

В Турции становится больше отелей, которые предлагают украинцам такие отпуска

После начала полномасштабной войны России против Украины наши туристы стали часто запрашивать отели за рубежом, где можно отдохнуть без россиян. Такой запрос стал самым популярным среди путешественников, особенно когда они запрашивают отели в Турции.

Об этом идет речь в материале "Отели без россиян. Куда поехать в отпуск, где нет туристов из РФ".

Отелей в Турции, которые предлагают украинцам такой отдых –от 5% до 10%, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"Есть гостиницы, которые не "продаются" на российском рынке вообще. Например, сеть TT Hotels, где совсем нет россиян. Потихоньку такие гостиницы появляются. В Египте о таких пока не слышал", — замечает эксперт.

По его словам, Греция от украинского и российского рынка не слишком зависит: на курортах этой страны отдыхают преимущественно туристы из западной Европы.

"Наши туристы активно ездят автобусами в Болгарию, но запросов в эту страну относительно гостиниц без россиян не было", — делится наблюдениями специалист.

Он выражает надежду, что больше отелей будут отказываться принимать российских туристов благодаря ориентации на европейских туристов. Сейчас туроператоры при подборе путевок даже вводят такой фильтр, чтобы клиенты из Украины могли выбрать отдых в отеле без туристов из РФ.

"Две недели назад предложил в профильной группе для турагентов составить перечень гостиниц, которые не селят россиян. Все отвечали, что такой перечень уже есть", — добавляет Павел Головненко.

Словосочетание "гостиницы без "ру" или "отдых без россиян" можно увидеть едва ли не в каждом рекламном посте турагентов в соцсетях в Украине, подтверждает и руководитель одного из туристических агентств Юлия Никифорова.

"Один из самых популярных запросов на сегодня — куда поехать на оздоровление, чтобы не терпеть там нежелательных соседей", — замечает она тенденцию.

По словам руководителя туристической фирмы, количество таких отелей за рубежом увеличивается.

Напомним, Египет закрыл пляжи на Красном море из-за трагических случаев с двумя туристками.

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