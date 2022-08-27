Не по специальности. Сколько беженцев в Великобритании уже нашли работу

Почти две трети украинцев с момента переезда весной начали работать в этой стране

В Великобритании резко выросло число украинцев, которые нашли работу в этой стране. Больше всего - в Лондоне. Но беженцы редко работают по своей основной специальности.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сколько беженцев работают в Великобритании: статистика

Согласно опросу, проведенному Управлением национальной статистики, почти половина украинцев, прибывших в Великобританию в этом году после вторжения России, уже нашли работу. Это происходит, несмотря на сохраняющиеся языковые и другие барьеры при трудоустройстве.

"Данные, собранные в период с 20 июля по 4 августа, показали: из всех въехавших в Великобританию в рамках программы "Homes for Ukraine", 42% уже нашли работу. В то время как в апреле количество трудоустроенных украинцев составляло 9%. Почти две трети нашли постоянную работу", — говорится в публикации.

Между тем, более половины неработающих сказали, что с большой вероятностью будут искать работу в ближайшие 30 дней.

Фото: В большинстве случаев работодатель не учитывал специальность, которую беженцы получили в Украине (unsplash.com)

При этом многие отметили, что полученную ими в Украине профессиональную квалификацию британские работодатели не учитывали. Половина из них также сообщили о значительных препятствиях при трудоустройстве. В частности, об отсутствии достаточного уровня английского языка.

Но на фоне того, что в стране появилось рекордное число вакансий, около трети нашли работу в сфере проживания и питания, а 16% работали в сфере производства и торговли.

Опрос показал, что Лондон является самым популярным местом для трудоустройства: 34% украинцев проживают в столице по сравнению с 31%, когда они впервые были опрошены в апреле.

"Почти половина тех, кто живет в других частях страны и планирует переехать в Великобританию, заявили, что их тянет в столицу. 2/3 украинцев заявили, что устроились работать не по той специальности, которая была у них в Украине. Почти половина людей сообщили, что устроились на любую доступную работу.

Есть и тревожная тенденция: 69% сказали, что они не очень хорошо понимают, как продлить или изменить свою визу, а 58% не очень понимают, на какие государственные пособия они могут претендовать в Великобритании.

"Украинцы изо всех сих пытаются найти работу"

"У большего количества граждан Украины появилось время найти работу с тех пор, как они впервые прибыли в Великобританию. Многие изо всех сил пытаются найти работу из-за того, что их квалификация, полученная за границей, не признается британскими работодателями или у них проблемы со знанием английского языка", — отметил Хью Стикленд из Офиса национальной статистики (ONS).

Фото: Лондон оказался самым популярным городом для поиска работы среди украинцев (unsplash.com)

В Совете по делам беженцев Британии сказали, что хотя они и "в восторге от этой статистики по занятости", беженцам все же нужен официальный контактный центр, к которому можно обратиться за советом в отношении виз и льгот.

По словам главы отдела по защите интересов украинцев Энди Хьюитт, правительство должно устранить барьеры, связанные с признанием зарубежных квалификаций:

"Смешно, когда у вас в стране нехватка стоматологов, у вас может быть квалифицированный стоматолог, который в это время раскладывает товар на полках".

Отметим, ранее беженцы рассказали о медицине в Великобритании.

Также украинка рассказала, действительно ли в Германии много бюрократии.