Кадрова криза. У Німеччині гостро не вистачає фахівців: кого шукають найчастіше

В країні придумали план залучення мігрантів з високою кваліфікацією

У найближчі місяці Міністерство праці Німеччини представить федеральному уряду пропозицію нову можливість для кваліфікованих іноземців. У країні хочуть створити так звану "карту можливостей". Її видаватимуть за бальною системою.

Але експерти кажуть, що це не вирішить всі проблеми з дефіцитом кадрів: населення країни старіє, і в багатьох сферах не вистачає фахівців.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

"Карта можливостей". Кого залучатимуть на роботу

Програма для мігрантів включатиме чотири критерії: здобувач повинен бути не молодше 35 років, мати вчений ступінь, досвід роботи не менше трьох років, Знання мов або раніше був у Німеччині. Тому, хто відповідає хоча б трьом з цих чотирьох критеріїв, дадуть можливість приїхати до Німеччини й шукати там роботу.

"Нам потрібно більше імміграції. Восени ми представимо для цього сучасний імміграційний закон. Ми вводимо карту можливостей з прозорою системою балів, щоб людям, які потрібні нашій країні, було легше приїжджати до нас", — сказав міністр праці Хубертус Хайль.

Фото: У Німеччині створять "карту можливостей" для залучення кваліфікованих мігрантів (freepik.com)

Однак, за словами засновника SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрамі, у наступні роки Німеччині доведеться придумати щось більше, ніж "карта можливостей". Адже треба заповнити прогалини в робочій силі в багатьох галузях.

"Карта можливостей" — гарний початок, але цього недостатньо. В останні роки ми спостерігаємо, як Німеччина рухається до спрощення деяких законів про трудову міграцію, щоб скоротити брак робочої сили, і владі доведеться продовжувати пом'якшувати ці закони й створювати менш бюрократичні процедури", — сказав Байрамі.

Через 15 років Німеччина втратить майже третину співробітників

Коментуючи заяву міністра Хайля про те, що у карти можливостей буде річне обмеження на кількість видаваних таких карт, Байрамі каже, що обмеження повинно буде збільшуватися щороку, щоб відповідати потребам ринку праці Німеччини.

Причин, за якими Німеччині потрібно більше робітників, багато. Середній вік населення країни зараз набагато вище, ніж раніше. І в найближчі роки вийдуть на пенсію безліч людей. Майже 13 мільйонів економічно активних людей досягнуть встановленого законом пенсійного віку в найближчі 15 років.

Німецьке статистичне управління Statista попереджає: як тільки покоління бебі-бумерів почне виходити на пенсію, ринок праці країни втратить мільйони економічно активних людей. За прогнозом відомства, до 2036 року на пенсію вийдуть 12,9 млн осіб, що народилися в період з 1957 по 1969 рік, які в даний час є частиною ринку праці Німеччини.

Фото: Населення Німеччини продовжує старіти (unsplash.com)

"Це менш як 30% економічно активного населення, доступного на ринку праці у 2021 році. До 2036 року Німеччина втратить майже третину своїх нинішніх працівників", — наголошується в прес-релізі.

Навіть якщо всі люди у віці від 15 до 24 років в Німеччині почнуть працювати після закінчення навчання, їх число все одно буде дуже низьким і складе 8,4 млн економічно активних людей у 2021 році в порівнянні з числом пенсіонерів.

Брак робітників у Німеччині – на рекордному рівні

Свіже щорічне опитування Ifo Business показало, що на початку серпня цього року нестача кваліфікованих робітників досягла нового максимуму в Німеччині. Вона торкнулася майже половини компаній країни. У квітні 2022 року 43,6% компаній постраждали від нестачі співробітників. А вже в серпні цей показник збільшився до рекордно високого рівня - 49,7%.

За словами експерта з ринку праці інституту ifo Стефана Зауера, через брак персоналу все більше компаній в Німеччині будуть змушені відмовитися від ведення бізнесу: "У середньостроковій і довгостроковій перспективі ця проблема, ймовірно, стане більш серйозною".

Фото: Брак співробітників в країні торкнувся цілого списку галузей і професій (freepik.com)

За даними Ifo Business, багато сфер значно постраждали, і зараз в Німеччині гостро потрібні фахівці в багатьох галузях. Зокрема:

постачальники послуг – 54,2% компаній повідомили про брак кваліфікованих робітників;

індустрія розміщення та заходів – близько 64% нестачі співробітників;

склади та зберігання продукції – 62,4%;

виробничий сектор – 44,5%;

виробництво продуктів харчування – 58,1%

виробництво обладнання для обробки даних і виробів з металу – 57%;

роздрібні підприємства – 41,9%;

будівельні компанії – 39,3%;

оптовики – 36,3%.

Населення Німеччини скоротиться на 14% до 2060 року

У 2021 році коефіцієнт народжуваності в Німеччині виріс вперше з 2017 року: тоді в країні народилося на 22 000 дітей більше, ніж у 2020-му. Тим не менш, коефіцієнт народжуваності серед громадян Німеччини залишається низьким. За даними Євростату, до 2060 року населення Німеччини скоротиться на 14%. Середній вік в країні з кожним роком збільшується: у 2020 році він склав 44,6 року – на 0,01 більше, ніж роком раніше.

Соціолог з Берлінського інституту народонаселення і розвитку Штеффен Кренерт зазначає, що з 1972 року в Німеччині число смертей перевищило число народжень. Це постійно збільшує розрив між народжуваністю та смертністю.

"Коефіцієнт народжуваності, який визначається як число народжень на тисячу жителів, в Німеччині знижується з кожним роком. Навіть з урахуванням імміграції населення Німеччини відчуває негативне зростання", – говорить він.

Оскільки населення одночасно скорочується і старіє, потреба в залученні більшої кількості іноземних робітників з-за меж Німеччини з кожним роком стає все гостріше.

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