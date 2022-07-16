Кадровый кризис. В Финляндии заявляют о нехватке рабочих из-за войны в Украине

На фермах в Финляндии катастрофически мало сезонных рабочих из-за войны на Украине.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой Schengenvisainfo.

Среди сотрудников на фермах — 95% украинцев

Власти страны заявляют, что количество сезонных рабочих на ягодных фермах Финляндии в этом году значительно сократилось, поскольку почти все такие работники были гражданами Украины, а многие из них сейчас воюют, защищая на родину во время вторжения России.

По данным Иммиграционной службы Финляндии, всего в прошлом году было выдано 13 870 удостоверений на сезонную работу, из них 95,7%, или 13 287 работников, — украинцы. А в этом году выдали 4456 сертификатов сезонных рабочих. Это на целых 211% меньше, чем в 2021 году.

"Даже сейчас, в условиях войны, украинцы — практически единственные из иностранцев, работающих в этой отрасли в Финляндии. Они составляют 95 процентов или 4242 от общего числа рабочих с такими разрешениями", — пишут в публикации.

Фото: Более 90% сотрудников на фермах в Финляндии составляли украинцы (unsplash.com)

Количество поданных новых заявок на сезонную работу составило менее трети по сравнению с прошлым годом.

"Российское вторжение в Украину, очевидно, влияет на количество сезонных рабочих, поскольку большинство из них — украинцы", — говорит Паулиина Хельминен, директор профильного отдела по выдаче разрешений на работу иностранцам.

Какие условия сезонной работы в Финляндии

Большинство сезонных работников приезжают в Финляндию на короткий период летом. Для этого они должны подать заявление в иммиграционную службу страны. После получения сертификата они могут работать в стране до 90 дней и дольше, если подали заявление на получение вида на жительство для сезонной работы.

Число видов на жительство для сезонных работников также имеет отрицательную динамику. Разрешение на сезонную работу на срок от трех до шести месяцев было выдано 692 человекам в первом полугодии, а в 2021 этот показатель составлял 1619 человек.

Власти Финляндии предоставляют временную защиту тем, кто бежал из Украины из-за российского военного вторжения. С началом полномасштабной войны в Финляндии подали 32 776 заявки о предоставлении временной защиты. К 13 июля принято 31 284 решения по заявлениям.

"Украинцы, обратившиеся за временной защитой, могут свободно работать в Финляндии. Некоторые из них, скорее всего, также нашли работу на фермах", — отметила Хельминен.

Напомним, мы писали, сколько могут заработать украинцы без знания языка в Венгрии и в Великобритании.