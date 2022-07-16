Кадрова криза. У Фінляндії заявляють про брак робітників через війну в Україні

На фермах у Фінляндії катастрофічно мало сезонних робітників через війну на Україні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням Schengenvisainfo.

Серед співробітників на фермах — 95% українців

Влада країни заявляє, що кількість сезонних робітників на ягідних фермах Фінляндії в цьому році значно скоротилася, оскільки майже всі такі працівники були громадянами України, а багато з них зараз воюють, захищаючи на батьківщину під час вторгнення Росії.

За даними імміграційної служби Фінляндії, всього минулого року було видано 13 870 посвідчень на сезонну роботу, з них 95,7%, або 13 287 працівників, — українці. А цього року видали 4456 сертифікатів сезонних робітників. Це на цілих 211% менше, ніж у 2021 році.

"Навіть зараз, в умовах війни, українці — практично єдині з іноземців, які працюють у цій галузі у Фінляндії. Вони становлять 95 відсотків або 4242 від загального числа робітників з такими дозволами", — пишуть у публікації.

Фото: Понад 90% співробітників на фермах у Фінляндії становили українці (unsplash.com)

Кількість поданих нових заявок на сезонну роботу склала менше третини в порівнянні з минулим роком.

"Російське вторгнення в Україну, очевидно, впливає на кількість сезонних робітників, оскільки більшість з них — українці", — говорить Пауліина Хельмінен, директор профільного відділу з видачі дозволів на роботу іноземцям.

Які умови сезонної роботи в Фінляндії

Більшість сезонних працівників приїжджають до Фінляндії на короткий період влітку. Для цього вони повинні подати заяву в імміграційну службу країни. Після отримання сертифіката вони можуть працювати в країні до 90 днів і довше, якщо подали заяву на отримання посвідки на проживання для сезонної роботи.

Число посвідок на проживання для сезонних працівників також має негативну динаміку. Дозвіл на сезонну роботу на термін від трьох до шести місяців було видано 692 особам у першому півріччі, а у 2021 цей показник складав 1619 осіб.

Влада Фінляндії надає тимчасовий захист тим, хто втік з України через російське військове вторгнення. З початком повномасштабної війни у Фінляндії подали 32 776 заявки про надання тимчасового захисту. До 13 липня прийнято 31 284 рішення за заявами.

"Українці, які звернулися за тимчасовим захистом, можуть вільно працювати у Фінляндії. Деякі з них, швидше за все, також знайшли роботу на фермах", — зазначила Хельмінен.

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