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Кадровый дефицит. Украинские рабочие уезжают из Польши, чтобы защищать свою страну

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 16:11
Кадровый дефицит. Украинские рабочие уезжают из Польши, чтобы защищать свою страну Фото: Украинский рабочий в Польше (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Большинство работников в сфере строительства и транспорта составляли украинцы

Представители сферы ветроэнергетики Польши предупреждают о задержках строительства из-за того, что украинские рабочие возвращаются домой, чтобы защищать свою страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на NotesFromPoland.

К правительству Польши обратились с просьбой разрешить отсрочку завершения строительства новых ветряных электростанций. В заявлении Польской ассоциации ветроэнергетики (PWEA) говорится, что война в Украине заставила многих украинских строителей вернуться в Украину, чтобы защищать свою родину. Также это увеличило расходы на транспорт, топливо и материалы.

"Для работодателей, для которых украинцы составили ядро ​​команды, война в Украине означает значительные организационные проблемы и задержки с осуществленными инвестициями, в том числе в строительство ветряных электростанций", — пишет ассоциация.

Из 2,5 млн беженцев в Польше работать начали около 30 тыс

До вторжения России в Украину в Польше проживало множество украинцев. Однако после начала войны многие из них вернулись домой, чтобы воевать за свою страну, говорится в публикации. Это оказало большое влияние на секторы строительства, промышленной переработки и транспорта, где работают в основном мужчины. В этих сферах, по оценкам экспертов, 30% сотрудников составляли именно украинцы.

По оценкам банка BNP Paribas, до войны около 11% строителей и 13% работников на транспорте в Польше составляли украинцы.

С начала войны из Украины в Польшу перебралось более 2,5 миллиона беженцев. По состоянию на начало апреля официально начали работать только около 30 000 человек. Из них примерно 75% составляют женщины. Среди всех беженцев около половины составляют дети и только 3,5% мужчин трудоспособного возраста.

Кадровый дефицит. Украинские рабочие уезжают из Польши, чтобы защищать свою страну

Фото: В сфере транспорта и строительства в Польше работали в основном мужчины, а большинство спасающихся от войны беженцев - женщины и дети (Getty Images)

Из-за дефицита сотрудников в Польше просят отсрочить проекты

В PWEA отмечают, что наряду с нехваткой строителей подорожали транспортные затраты, выросли цены на топливо и строительные материалы. Только за февраль стоимость стройматериалов выросла почти на 30%.

"В результате сфера ветроэнергетики, несмотря на все необходимые усилия, отмечает проблемы с графиком реализации своих проектов", — сказал президент PWEA Януш Гайовецкий. Организация обратилась в письме к премьер-министру с просьбой разрешить отсрочку по завершению "по крайней мере на 18 месяцев" тех проектов, которые выиграли тендеры государственных закупок в 2020 и 2021 годах.

Ранее в ветроэнергетике Польши наблюдался некоторый оптимизм, пишут в издании.

В январе отрасль установила новый рекорд по количеству энергии, вырабатываемой ветром: тогда турбины обеспечивали около трети потребности Польши в электроэнергии.

За весь прошлый год это обеспечило около 8% электроэнергии в Польше.

В прошлом месяце правительство пообещало прекратить импорт энергоносителей из России к концу этого года. Премьер-министр страны заявил, что такие меры будут включать "обширный план по созданию возобновляемых источников энергии", чтобы заполнить возникшие пробелы в поставках энергии.

Напомним, мы писали, что украинцы устроили толоку в Польше в благодарность за помощь беженцам.

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