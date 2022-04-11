Кадровий дефіцит. Українські робітники виїжджають з Польщі, щоб захищати свою країну

Більшість працівників у сфері будівництва та транспорту країни становили українці

Представники сфери вітроенергетики Польщі попереджають про затримки будівництва через те, що українські робітники повертаються додому, щоб захищати свою країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на NotesFromPoland.

До уряду Польщі звернулися з проханням дозволити відстрочку завершення будівництва нових вітряних електростанцій. У заяві Польської асоціації вітроенергетики (PWEA) йдеться, що війна в Україні змусила багатьох українських будівельників повернутися в Україну, щоб захищати свою батьківщину. Також це збільшило витрати на транспорт, паливо і матеріали.

"Для роботодавців, для яких українці склали ядро команди, війна в Україні означає значні організаційні проблеми й затримки зі здійсненими інвестиціями, в тому числі в будівництво вітряних електростанцій", - пише асоціація.

З 2,5 млн біженців у Польщі працювати почали близько 30 тис

До вторгнення Росії в Україну в Польщі проживало безліч українців. Однак після початку війни багато з них повернулися додому, щоб воювати за свою країну, йдеться в публікації. Це мало великий вплив на сектори будівництва, промислової переробки та транспорту, де працюють в основному чоловіки. У цих сферах, за оцінками експертів, 30% співробітників становили саме українці.

За оцінками банку BNP Paribas, до війни близько 11% будівельників і 13% працівників на транспорті в Польщі становили українці.

З початку війни з України до Польщі перебралося понад 2,5 мільйона біженців. Станом на початок квітня офіційно почали працювати тільки близько 30 000 осіб. З них приблизно 75% складають жінки. Серед усіх біженців близько половини становлять діти й лише 3,5% чоловіків працездатного віку.

Фото: У сфері транспорту та будівництва в Польщі працювали в основному чоловіки, а більшість біженців, що рятуються від війни, - жінки й діти (Getty Images)

Через дефіцит співробітників у Польщі просять відстрочити проекти

У PWEA відзначають, що поряд з нестачею будівельників подорожчали транспортні витрати, зросли ціни на паливо і будівельні матеріали. Тільки за лютий вартість будматеріалів зросла майже на 30%.

"В результаті сфера вітроенергетики, попри всі необхідні зусилля, відзначає проблеми з графіком реалізації своїх проектів", - сказав президент PWEA Януш Гайовецкий. Організація звернулася в листі до прем'єр-міністра з проханням дозволити відстрочку по завершенню "принаймні на 18 місяців" тих проектів, які виграли тендери державних закупівель у 2020 і 2021 роках.

Раніше у вітроенергетиці Польщі спостерігався певний оптимізм, пишуть у виданні.

У січні галузь встановила новий рекорд за кількістю енергії, що виробляється вітром: тоді турбіни забезпечували близько третини потреби Польщі в електроенергії.

За весь минулий рік це забезпечило близько 8% електроенергії в Польщі.

Минулого місяця уряд пообіцяв припинити імпорт енергоносіїв з Росії до кінця цього року. Прем'єр-міністр країни заявив, що такі заходи включатимуть "великий план зі створення відновлюваних джерел енергії", щоб заповнити виниклі прогалини у поставках енергії.

Нагадаємо, ми писали, що українці влаштували толоку у Польщі на подяку за допомогу біженцям.