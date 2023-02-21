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Кадровий дефіцит. У Європі скасовують 34 тисячі рейсів: причини

Фото: Літак авіакомпанії Lufthansa (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Флагманський авіаперевізник Німеччини Lufthansa запланував скасування близько 34 000 рейсів на літній сезон через нестачу персоналу.

Затверджений літній розклад на 2023 рік компанія скоригувала через проблеми авіагалузі країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Компанія Lufthansa заявила, що всіх пасажирів, рейси яких можуть потрапити "під скорочення", проінформують заздалегідь, щоб скасування в останню секунду не викликало незручностей. Тоді кожен зможе вжити альтернативних заходів, а також скоригувати свої плани поїздок.

Крім проблеми нестачі персоналу, Lufthansa також постраждала від страйку персоналу минулої п'ятниці.

Через одноденний страйк 17 лютого, оголошений профспілкою Ver.di у Франкфурті, Мюнхені, Штутгарті, Гамбурзі, Дортмунді, Ганновері та Бремені, Lufthansa була змушена скасувати понад 1300 рейсів.

Фото: Літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта (gettyimages.com)

"Ми не є стороною колективних переговорів – проте і наших гостей, і нас масово зачепило. Більше 1300 скасування рейсів тільки авіакомпаній Lufthansa Group ще раз показують, наскільки вразлива система повітряного транспорту для страйків", – зазначив член виконавчої ради Lufthansa Майкл Ніггеманн.

Пасажири, які постраждали від цього страйку, були проінформовані про скасування. Lufthansa заявила, що надала альтернативні рішення – квитки на поїзд, талони на харчування та ночівлю для постраждалих пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, чому авіакомпанія Lufthansa скасовувала внутрішні рейси в Німеччині.

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