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Авіакомпанія Lufthansa скасувала внутрішні рейси у Німеччині: причини

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Середа 15 лютого 2023 14:07
Авіакомпанія Lufthansa скасувала внутрішні рейси у Німеччині: причини Фото: Літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У німецької авіакомпанії Lufthansa 15 лютого вранці стався збій в IT-системі, через що багато внутрішніх рейсів скасували. Це торкнулося систем реєстрації та посадки.

У залах вильоту кількох аеропортів почався хаос, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bild.

Через збій серйозно порушений план польотів, авіакомпанія не може передавати дані, а літаки не можуть злетіти. Порушення торкнулися систем реєстрації та посадки, а також транспортування багажу.

Поки невідомо, скільки рейсів затримані чи скасовані. Пасажири та літаки були затримані в Мюнхені та аеропорту Франкфурта. Інші аеропорти сбій менше зачепив. Початково повідомлялося, що були скасовані всі внутрішні рейси Lufthansa у Німеччині, пасажирів попросили перейти на поїзди Deutsche Bahn.

Ситуація торкнулася всіх авіакомпаній, що входять до концерну Lufthansa Group: Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International та Eurowings.

Авіакомпанія Lufthansa скасувала внутрішні рейси у Німеччині: причиниФото: Збій у Lufthansa торкнувся роботи аеропортів в інших країнах (twitter.com/itstheicebird)

На фото та відео з кількох аеропортів Німеччини видно, що у залах вильоту почався хаос. Пасажирам оголошують, що поки не можуть сказати, скільки часу це триватиме.

ПІзніше стало відомо, що збій був викликаний будівельними роботами – кілька оптоволоконних кабелів Deutsche Telekom були перерізані екскаватором у вівторок.

Наразі німецька авіадиспетчерська служба більше не спрямовує літаки до аеропорту Франкфурта. Літаки направляють до інших аеропортів – Нюрнберг, Кельн або Дюссельдорф.

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