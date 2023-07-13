Як зробити довіреність у консульствах у Польщі: необхідні документи

Українці за кордоном нерідко мають потребу в консульських послугах. Наприклад, у нотаріальному посвідченні довіреності через неможливість приїхати в Україну.

Як це зробити громадянам України у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Куди звертатися українцям та які документи треба підготувати

Для того, щоб отримати у консульській установі посвідчення довіреності, треба подати такі документи:

Заповнену заяву (приклади можна завантажити на сайтах консульств) Проект довіреності у форматі doc, docx із можливістю редагування тексту. Його потрібно надіслати на e-mail потрібного консульства: konsul.gdansk@gmail.com (у Гданську); kons5@ukr.net (у Вроцлаві); notariat.plk@gmail.com (у Кракові). У консульства у Варшаві та Любліні проект довіреності замість надсилання на e-mail необхідно принести на флешці. Закордонний паспорт заявника з копією першої сторінки. Копії паспорта громадянина України та довідки про місце реєстрації в Україні. Копію ідентифікаційного коду. Копії всіх сторінок з відмітками паспорта представника. Документ, який підтверджує родинний зв'язок з представником – у разі наявності. Документ про тимчасове перебування на території Польщі (песель, мельдунек, віза, карта побиту); Копію документа, що підтверджує право власності на майно, якщо оформлюється довіреність на його відчуження.

До консульської установи у Варшаві потрібно надати по 2 копії документів.

Щоб оформити довіреність, необхідно записатися в електронну чергу:

для консульських установ України в Гданську, Кракові та Вроцлаві;

для консульських установ України в Любліні та Варшаві.

Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)

Скільки треба заплатити консульського збору

За посвідчення немайнових довіреностей збір складає 125 злотих. За посвідчення майнових довіреностей (продаж майна):

дітям, другому з подружжя, батькам (при наявності документів, які підтверджують родинний зв'язок) – 125 злотих;

іншим особам – 250 злотих.

Консульський збір треба сплатити карткою під час прийому.

Оскільки довіреність має бути внесена до Єдиного реєстру довіреностей, до кожної видається заява про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей вартістю 83 злотих.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі змінюються умови легального перебування українців.

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