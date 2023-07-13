UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зробити довіреність у консульствах у Польщі: необхідні документи

Фото: Нотаріальне посвідчення документа (dn.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці за кордоном нерідко мають потребу в консульських послугах. Наприклад, у нотаріальному посвідченні довіреності через неможливість приїхати в Україну.

Як це зробити громадянам України у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Куди звертатися українцям та які документи треба підготувати

Для того, щоб отримати у консульській установі посвідчення довіреності, треба подати такі документи:

  1. Заповнену заяву (приклади можна завантажити на сайтах консульств)
  2. Проект довіреності у форматі doc, docx із можливістю редагування тексту. Його потрібно надіслати на e-mail потрібного консульства: konsul.gdansk@gmail.com (у Гданську); kons5@ukr.net (у Вроцлаві); notariat.plk@gmail.com (у Кракові). У консульства у Варшаві та Любліні проект довіреності замість надсилання на e-mail необхідно принести на флешці.
  3. Закордонний паспорт заявника з копією першої сторінки.
  4. Копії паспорта громадянина України та довідки про місце реєстрації в Україні.
  5. Копію ідентифікаційного коду.
  6. Копії всіх сторінок з відмітками паспорта представника.
  7. Документ, який підтверджує родинний зв'язок з представником – у разі наявності.
  8. Документ про тимчасове перебування на території Польщі (песель, мельдунек, віза, карта побиту);
  9. Копію документа, що підтверджує право власності на майно, якщо оформлюється довіреність на його відчуження.

До консульської установи у Варшаві потрібно надати по 2 копії документів.

Щоб оформити довіреність, необхідно записатися в електронну чергу:

Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)

Скільки треба заплатити консульського збору

За посвідчення немайнових довіреностей збір складає 125 злотих. За посвідчення майнових довіреностей (продаж майна):

  • дітям, другому з подружжя, батькам (при наявності документів, які підтверджують родинний зв'язок) – 125 злотих;
  • іншим особам – 250 злотих.

Консульський збір треба сплатити карткою під час прийому.

Оскільки довіреність має бути внесена до Єдиного реєстру довіреностей, до кожної видається заява про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей вартістю 83 злотих.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі змінюються умови легального перебування українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщадокументи