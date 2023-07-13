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Как сделать доверенность в консульствах в Польше: необходимые документы

Фото: Нотариальное удостоверение документа (dn.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы за границей нередко нуждаются в консульских услугах. К примеру, в нотариальном удостоверении доверенности из-за невозможности приехать в Украину.

Как это сделать гражданам Украины в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Куда обращаться украинцам и какие документы нужно подготовить

Для того чтобы получить в консульском учреждении удостоверение доверенности, нужно подать следующие документы:

  1. Заполненное заявление (примеры можно скачать на сайтах консульств).
  2. Проект доверенности в формате doc, docx с редактированием текста. Его нужно выслать на e-mail нужного консульства: konsul.gdansk@gmail.com (в Гданьске); kons5@ukr.net (во Вроцлаве); notariat.plk@gmail.com (в Кракове). В консульство в Варшаве и Люблине проект доверенности вместо отправки на e-mail необходимо принести на флешке.
  3. Загранпаспорт заявителя с копией первой страницы.
  4. Копии паспорта гражданина Украины и справки о месте регистрации в Украине.
  5. Копию идентификационного кода.
  6. Копии всех страниц с отметками паспорта представителя.
  7. Документ, подтверждающий родственную связь с представителем –при наличии,
  8. Документ о временном пребывании на территории Польши (песель, мельдунек, виза, карта побыту);
  9. Копию документа, подтверждающего право собственности на имущество, если оформляется доверенность на его отчуждение.

В консульское учреждение в Варшаве нужно предоставить по 2 копии документов.

Чтобы оформить доверенность, необходимо записаться в электронную очередь:

Фото: Украинцы в Польше ( gettyimages.com )

Сколько нужно заплатить консульский сбор

За удостоверение неимущественных доверенностей сбор составляет 125 злотых. За удостоверение имущественных доверенностей (продажа имущества):

  • детям, второму из супругов, родителям (при наличии документов, подтверждающих родственную связь) – 125 злотых;
  • другим лицам – 250 злотых.

Консульский сбор нужно оплатить картой во время приема.

Поскольку доверенность должна быть внесена в Единый реестр доверенностей, к каждой выдается заявление о регистрации доверенности и дубликата доверенности в Едином реестре доверенностей стоимостью 83 злотых.

Напомним, мы писали, что в Польше меняются условия легального пребывания украинцев.

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