Як змінилося ставлення до українців у країнах ЄС: нове опитування

Більшість мешканців країн Центральної Європи підтримують прийом українських біженців. Проте є винятки.

Як сприймають українців у Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на euobserver.com.

Поляки та угорці не хочуть урізати допомогу українцям

У новому дослідженні Globsec братиславського аналітичного центру йдеться, що більшість людей у Чехії, Угорщині та Польщі відкриті для прийняття українських біженців у своїх країнах.

Однак у Словаччині 52% опитаних вважають прийом біженців негативною подією, і лише 42% респондентів оцінюють рішення країни як позитивне.

Більшість словаків та чехів вважають, що допомога українським біженцям має бути урізана, а угорці та поляки з цим не згодні.

Словаччина також виділяється як єдина країна, де більшість вважає, що ті, хто тікає від війни в Україні, не повинні отримувати доступ до безкоштовного медичного обслуговування.

Більшість респондентів вважають, що прибуття українських біженців не погіршило їхнього рівня безпеки та не вплинуло на рівень злочинності чи їхнє життя загалом.

Фото: Прийом біженців в Угорщині (gettyimages.com)

Однак люди, які проживають у регіонах, що межують з Україною, почуваються менш впевнено – окрім Чехії, інші країни у дослідженні мають спільний кордон з Україною.

Станом на листопад 2022 року, близько 1,5 мільйона біженців зареєстровано у Польщі, 458 тисяч – у Чехії, 100 тисяч – у Словаччині та близько 31 тисяч – в Угорщині.

Сприйняття українців залежить від ставлення до війни

Одним із важливих чинників, що впливають на ставлення європейців до українських біженців, є те, кого вони звинувачують у війні, з'ясували у Globsec.

Із цього питання найбільше розходяться у думках словаки та угорці – лише 43% людей там вважають, що відповідальність несе Росія. Ці цифри частково пояснюють, чому люди у Словаччині та Угорщині негативніше ставляться до українських біженців.

У Словаччині звинувачують у війні Україну 7% опитаних, а США та НАТО – 39%. За урізання підтримки українських біженців виступили 68% словаків.

Однак у Польщі 84% респондентів заявляють, що відповідальність за війну в Україні несе Росія і стільки ж позитивно ставляться до українських біженців. Близько 75% поляків не помітили жодних змін у своєму житті від приїзду українських біженців до Польщі.

Фото: Акція солідарності з Україною (gettyimages.com)

У Чехії 72% опитаних заявили, що Росія відповідає за війну в Україні. Лише 5% звинувачують Україну, а 13% вказують на США та НАТО.

До прийому українських біженців у Чехії позитивно ставляться 84% опитаних чехів. При цьому мешканці сумніваються, чи варто підтримувати нинішній рівень допомоги, а 16% побоюються, що біженці забирають у них роботу.

В Угорщині 65% опитаних кажуть, що вони особисто ніяк не допомагали біженцям і очікують, що уряд візьме на себе цю роль, що є найвищим показником серед цих країн.

54% угорських респондентів заявили, що підтримка українців має тривати на нинішньому рівні. При цьому 50% хочуть, щоб українські біженці не потрапляли на ринок праці.

Дослідження показало, що люди, які використовують соціальні мережі або особисті канали зв'язку як джерело новин, більш схильні до негативної думки.

Нагадаємо, ми писали, як поляки сприймають українців за 9 місяців війни.