Как изменилось отношение к украинцам в странах ЕС: новый опрос

Большинство жителей стран Центральной Европы поддерживают прием украинских беженцев. Однако есть исключения.

Как воспринимают украинцев в Чехии, Венгрии, Польше и Словакии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на euobserver.com.

Поляки и венгры не хотят урезать помощь украинцам

В новом исследовании Globsec братиславского аналитического центра говорится, что большинство людей в Чехии, Венгрии и Польше открыты для принятия украинских беженцев в своих странах.

Однако в Словакии 52% опрошенных считает прием беженцев негативным событием, и только 42% респондентов оценивают решение страны как положительное.

Большинство словаков и чехов считают, что помощь украинским беженцам должна быть урезана, а венгры и поляки с этим не согласны.

Словакия также выделяется как единственная страна, где большинство считает, что бегущие от войны в Украине не должны получать доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию.

Большинство респондентов считают, что прибытие украинских беженцев не ухудшило их уровень безопасности и не повлияло на уровень преступности или их жизнь в целом.

Фото: Прием беженцев в Венгрии (gettyimages.com)

Однако люди, проживающие в регионах, граничащих с Украиной, чувствуют себя более неуверенно – кроме Чехии, другие страны в исследовании имеют общую границу с Украиной.

По состоянию на ноябрь 2022 года, около 1,5 миллиона беженцев зарегистрировано в Польше, 458 тысяч – в Чехии, 100 тысяч – в Словакии и около 31 тысячи – в Венгрии.

Восприятие украинцев зависит от отношения к войне

Одним из важных факторов, влияющих на отношение европейцев к украинским беженцам, является то, кого они обвиняют в войне, выяснили в Globsec.

По этому вопросу больше всего расходятся во мнениях словаки и венгры – только 43% людей там считают, что ответственность несет Россия. Эти цифры частично объясняют, почему люди в Словакии и Венгрии более негативно относятся к украинским беженцам.

В Словакии винят в войне Украину 7% опрошенных, а США и НАТО - 39%. За урезание поддержки украинских беженцев выступили 68% словаков.

Однако в Польше 84% респондентов заявляют, что ответственность за войну в Украине несет Россия, и столько же положительно относятся к украинским беженцам. Около 75% поляков не заметили каких-либо изменений в своей жизни от приезда украинских беженцев в Польшу.

Фото: Акция солидарности с Украиной (gettyimages.com)

В Чехии 72% опрошенных заявили, что Россия несет ответственность за войну на Украине. Только 5% обвиняют Украину, а 13% указывают на США и НАТО.

К приему украинских беженцев в Чехии положительно относятся 84% опрошенных чехов. При этом жители сомневаются, стоит ли поддерживать нынешний уровень помощи, а 16% опасаются, что беженцы отнимают у них работу.

В Венгрии 65% опрошенных говорят, что они лично никак не помогали беженцам и ожидают, что правительство возьмет на себя эту роль, что является самым высоким показателем среди этих стран.

54% венгерских респондентов заявили, что поддержка украинцев должна продолжаться на нынешнем уровне. При этом 50% также хотят, чтобы украинские беженцы не попадали на рынок труда.

Исследование показало, что люди, которые используют социальные сети или личные каналы связи в качестве источника новостей, более склонны к негативному мнению.

Напомним, мы писали, как поляки воспринимают украинцев через 9 месяцев войны.