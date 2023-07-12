Як взяти великий багаж на рейси Ryanair: норми та ціни у 2023 році

Подорожі з бюджетними авіакомпаніями передбачають, що пасажир безкоштовно може взяти із собою лише ручну поклажу. Але везти великі валізи із собою також можна.

Які норми діють на рейсах Ryanair у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Які норми багажу діють на рейсах Ryanair

Більшість тарифів Ryanair не включають безкоштовне перевезення багажу. Пасажирам пропонують докупити місце багажу або відмовитись від перевезення великої кількості речей.

Безкоштовно везти багаж пасажири можуть лише за дорогими квитками за тарифом Plus. У такому разі можна взяти із собою 20 кг багажу.

У Ryanair діють різні норми багажу, який провозять у багажному відсіку літака. Найменша норма дозволяє взяти до 10 кг. За таку валізу потрібно заплатити та здати її на стійці реєстрації в аеропорту. Якщо спробувати взяти багаж як ручну поклажу в салон і пронести його на посадку, у літак не пустять без оплати штрафу – 45,99 євро.

Багаж до 20 кг можна провезти безкоштовно за тарифом Plus або сплатити окремо. При оплаті в аеропорту доведеться сплатити збір 69,99 євро за одну валізу. Під час бронювання квитків сума збору за такий багаж вигідніша.

Фото: Безкоштовний багаж – тільки дорогими квитками (unsplash.com)

Скільки коштує провезення багажу на рейсах Ryanair

Ціна багажу Ryanair залежить від маршруту перельоту, а також часу та місця оплати.

При бронюванні квитка можна замовити місце багажу – ціна становитиме 12-25 євро для валізи до 10 кг. За багаж до 20 кг доведеться заплатити 17,99-50 євро в один бік.

Якщо оплачувати багаж на рейс Ryanair після придбання квитка, вартість приблизно 10 на євро дорожче: 23,99-35,99 євро – до 10 кг і 39,99-59,99 євро – до 20 кг.

При цьому пасажирам дозволяється везти багаж і з більшою вагою. За це Ryanair стягує збір на стійці реєстрації в аеропорту – 11 євро за кожний зайвий кілограм.

Фото: Дешевше оплачувати багаж при бронюванні квитка (unsplash.com)

Валізи яких розмірів дозволяється провозити у Ryanair

Для того, щоб багаж прийняли на стійці реєстрації, його розміри не повинні перевищувати 80х120х120 см. Також існує обмеження максимальної ваги. Валіза вагою понад 32 кг розглядається як вантаж із окремими правилами перевезення.

Якщо квитки двох пасажирів, які летять разом, оформлені в рамках одного бронювання, Ryanair дозволяє об'єднувати їхню норму багажу.

Наприклад, якщо за тарифом обидва пасажири можуть провезти безкоштовно 40 кг багажу, їм дозволяється везти одну валізу більшої ваги, ніж зазначено в квитку (20 кг). Тобто одна людина може безкоштовно здати багаж на 25 кг, а інша – на 15 кг.

Нагадаємо, раніше ми писали про норми ручної поклажі, які діють на рейсах Ryanair у 2023 році.