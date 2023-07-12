Как взять большой багаж на рейсы Ryanair: нормы и цены в 2023 году

Путешествия с бюджетными авиакомпаниями предусматривают, что пассажир бесплатно может взять с собой только ручную кладь. Но везти большие чемоданы с собой также можно.

Какие нормы действуют на рейсах Ryanair в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Какие нормы багажа действуют на рейсах Ryanair

Большинство тарифов Ryanair не включают бесплатный провоз багажа. Пассажирам предлагают докупить место багажа или отказаться от перевозки большого количества вещей.

Бесплатно везти багаж пассажиры могут только по дорогим билетам по тарифу Plus. В таком случае можно взять с собой 20 кг багажа.

У Ryanair действуют разные нормы багажа, который провозят в багажном отсеке самолета. Самая маленькая норма позволяет взять до 10 кг. За такой чемодан нужно заплатить и сдать его на стойке регистрации в аэропорту. Если попытаться взять багаж в качестве ручной клади в салон и пронести его на посадку, в самолет не пустят без оплаты штрафа – 45,99 евро.

Багаж до 20 кг можно провезти бесплатно по тарифу Plus или оплатить его отдельно. При оплате в аэропорту придется заплатить сбор 69,99 евро за один чемодан. Во время бронирования билетов сума сбора за такой багаж более выгодная.

Фото: Бесплатный багаж – только по дорогим билетам (unsplash.com)

Сколько стоит провоз багажа на рейсах Ryanair

Цена багажа Ryanair зависит от маршрута перелета, а также времени и места оплаты.

При бронировании билета можно заказать место багажа – цена составит 12-25 евро для чемодана до 10 кг. За багаж до 20 кг придется заплатить 17,99-50 евро в одну сторону.

Если оплачивать багаж на рейс Ryanair после приобретения билета, стоимость будет примерно 10 на евро дороже: 23,99-35,99 евро – до 10 кг и 39,99-59,99 евро – до 20 кг.

При этом пассажирам разрешается везти багаж и с большим весом. За перевес Ryanair взимает сбор на стойке регистрации в аэропорту – 11 евро за каждый лишний килограмм.

Фото: Дешевле оплачивать багаж при бронировании билета (unsplash.com)

Чемоданы каких размеров разрешается провозить у Ryanair

Для того, чтобы багаж приняли на стойке регистрации, его размеры не должны превышать 80х120х120 см. Также существует ограничение по максимальному весу. Чемодан весом более 32 кг рассматривается как груз с отдельными правилами перевозки.

Если билеты двух пассажиров, которые летят вместе, оформлены в рамках одного бронирования, то Ryanair разрешает объединять их норму багажа.

Например, если по тарифу оба пассажира могут провезти бесплатно 40 кг багажа, то им разрешается везти один чемодан большего веса, чем указано в билете (20 кг). То есть, один человек может бесплатно сдать багаж на 25 кг, а другой – на 15 кг.

Напомним, ранее мы писали про нормы ручной клади, которые действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.