Як вирішити питання з майном в Україні, якщо ви виїхали за кордон: поради юриста

Багато українців з початком війни переїхали за кордон на невизначений час. В цей час в Україні у них можуть з'являтися майнові питання. Наприклад, треба оформити на себе житло.
Чи можна це зробити дистанційно, і які процедури по нерухомості знову запустилися після 24 лютого – РБК-Україна запитало фахівця.
З початком війни в Україні Кабінет Міністрів України своєю Постановою №164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" ще в лютому фактично зупинив ринок нерухомості в Україні, розповідає РБК-Україна Наталія Назарко, юрист АО "Місечко та Партнери".
Така ситуація тривала до квітня – до прийняття Кабміном Постанови №480 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану". Цим документом знову запустили ринок нерухомості в Україні, але з певними обмеженнями.
“Починаючи з квітня і до сьогодні обмежень стає все менше. Інша справа, що ринок нерухомості далекий від довоєнних показників”, – зауважує фахівець.
Сьогодні діють лише такі обмеження щодо угод з нерухомим майном:
Вирішити питання з нерухомим майном українці можуть і дистанційно, якщо перебувають за кордоном. Для цього треба надати доручення людині, яка знаходиться в Україні.
Таке доручення може бути видане як в консульській установі так і засвідчене іноземним нотаріусом.
Фото: Вирішити питання з майном можна з-за кордону, оформивши довіреність на людину в Україні (facebook.com/zhzh.info)
“Посвідчення довіреностей консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами законодавства України. І, що важливо, українською мовою, і не потребує легалізації (лише внесення до державного реєстру довіреностей). Довіреності, які посвідчуються нотаріусами іноземної держави, посвідчують за законодавством іноземної держави та потребують перекладу на українську мову та легалізації, в тому числі шляхом проставлення Апостилю”, – каже співрозмовниця.
Алгоритм дій такий:
Нагадаємо, переселенці можуть отримати компенсацію за орендоване житло. З жовтня минулого року суму компенсацій збільшили.
Також для українців у Європі запустили спеціальний додаток "I’m Ukrainian", щоб вони могли підтримувати зв'язок.