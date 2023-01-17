UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як вирішити питання з майном в Україні, якщо ви виїхали за кордон: поради юриста

Фото: Прийом в ЦНАПі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Багато українців з початком війни переїхали за кордон на невизначений час. В цей час в Україні у них можуть з'являтися майнові питання. Наприклад, треба оформити на себе житло.

Чи можна це зробити дистанційно, і які процедури по нерухомості знову запустилися після 24 лютого – РБК-Україна запитало фахівця.

Ринок нерухомості відновився: які процедури знову дозволені

З початком війни в Україні Кабінет Міністрів України своєю Постановою №164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" ще в лютому фактично зупинив ринок нерухомості в Україні, розповідає РБК-Україна Наталія Назарко, юрист АО "Місечко та Партнери".

Така ситуація тривала до квітня – до прийняття Кабміном Постанови №480 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану". Цим документом знову запустили ринок нерухомості в Україні, але з певними обмеженнями.

“Починаючи з квітня і до сьогодні обмежень стає все менше. Інша справа, що ринок нерухомості далекий від довоєнних показників”, – зауважує фахівець.

Сьогодні діють лише такі обмеження щодо угод з нерухомим майном:

  • забороняється нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна;
  • забороняється нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна на підставі довіреності, з дня видачі якої минуло більше одного місяця (більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою України за кордоном або відповідно до законодавства іноземної держави); але дозволяється за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом, консульською установою України або відповідно до законодавства іноземної держави.

Чи треба їхати в Україну, щоб вирішити питання з майном

Вирішити питання з нерухомим майном українці можуть і дистанційно, якщо перебувають за кордоном. Для цього треба надати доручення людині, яка знаходиться в Україні.

Таке доручення може бути видане як в консульській установі так і засвідчене іноземним нотаріусом.

Фото: Вирішити питання з майном можна з-за кордону, оформивши довіреність на людину в Україні (facebook.com/zhzh.info)

“Посвідчення довіреностей консульством за кордоном України відбувається в порядку та за правилами законодавства України. І, що важливо, українською мовою, і не потребує легалізації (лише внесення до державного реєстру довіреностей). Довіреності, які посвідчуються нотаріусами іноземної держави, посвідчують за законодавством іноземної держави та потребують перекладу на українську мову та легалізації, в тому числі шляхом проставлення Апостилю”, – каже співрозмовниця.

Алгоритм дій такий:

  1. Записатися на прийом до консульської установи для посвідчення довіреності на право розпорядження нерухомим майном в Україні;
  2. Після посвідчення такої довіреності надіслати її повіреному в Україну для подальшого внесення довіреності до реєстру довіреностей;
  3. Повірений на підставі довіреності протягом двох місяців має право укласти договір щодо відчуження майна, що належить довірителю.

Нагадаємо, переселенці можуть отримати компенсацію за орендоване житло. З жовтня минулого року суму компенсацій збільшили.

Також для українців у Європі запустили спеціальний додаток "I’m Ukrainian", щоб вони могли підтримувати зв'язок.

Читайте РБК-Україна в Google News
выезд за границу