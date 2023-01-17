Как решить вопрос с имуществом в Украине, если вы уехали за границу: советы юриста

Многие украинцы с началом войны переехали за границу на неопределенное время. В это время в Украине у них могут появляться имущественные вопросы. К примеру, нужно оформить на себя жилье.
Можно ли это сделать дистанционно, и какие процедуры по недвижимости снова запустились после 24 февраля – РБК-Украина спросило специалиста.
С началом войны в Украине Кабинет Министров Украины своим Постановлением №164 "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения" еще в феврале фактически остановил рынок недвижимости в Украине, рассказывает РБК-Украина Наталья Назарко, юрист АО "Мисечко и Партнеры".
Такая ситуация продолжалась до апреля – до принятия Кабмином Постановления №480 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о деятельности нотариусов и функционировании единых и государственных реестров, держателем которых Министерство юстиции, в условиях военного положения". Этим документом снова запустили рынок недвижимости в Украине, но с определенными ограничениями.
“Начиная с апреля и по сегодняшний день ограничений становится все меньше. Другое дело, что рынок недвижимости далек от довоенных показателей”, – отмечает специалист.
Сегодня действуют лишь такие ограничения в отношении сделок с недвижимым имуществом:
Решить вопрос с недвижимым имуществом украинцы могут и дистанционно, если находятся за границей. Для этого нужно предоставить поручение (доверенность) человеку, который находится в Украине.
Такое поручение может быть выдано как в консульском учреждении, так и заверенное иностранным нотариусом.
Фото: Решить вопрос с имуществом можно из-за границы, оформив доверенность на человека в Украине (facebook.com/zhzh.info)
"Удостоверение доверенностей консульством за рубежом происходит в порядке и по правилам законодательства Украины. И, что важно, на украинском языке и не требует легализации (только внесение в государственный реестр доверенностей). Доверенности, удостоверяемые нотариусами иностранного государства, удостоверяют по законодательству иностранного государства и требуют перевода на украинский язык и легализации, в том числе путем проставления Апостиля”, – говорит собеседница.
Алгоритм действий такой:
Напомним, переселенцы могут получить компенсацию за съемное жилье. С октября прошлого года сумму компенсаций увеличили.
Также для украинцев в Европе запустили специальное приложение "I'm Ukrainian", чтобы они могли поддерживать связь.