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Як виглядає аеропорт "Київ" після російського вторгнення: кадри з супутника

Фото: Аеропорт в Жулянах до і після вторгнення (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На оновлених супутникових фотографіях сервісу Google карти можна побачити, як виглядає аеропорт "Київ" після початку російського вторгнення.

Злітно-посадкова смуга у Жулянах по всьому периметру заблокована, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання avianews.com.

На кадрах із супутника видно, що злітна смуга заблокована автобусами, заправниками, снігоприбиральною технікою і навіть багажними візками.

Блокування торця смуги з курсом 08 також посилено за допомогою 5 літаків, у тому числі пасажирського Ан-148 і бізнес-джетів.

Також на знімках із супутника видно, що всі стоянки біля терміналів аеропорту "Київ" порожні. Літаки відбуксирували на віддалені від будівель перони.

Фото: Вигляд аеропорту "Київ" після вторгнення (скриншот Googlemaps)

За характерним забарвленням серед запаркованих авіалайнерів можна розпізнати три літаки Airbus A320 лоукостера Wizz Air. До початку російського вторгнення вони базувалися у Києві, і вночі 24 лютого 2022 року борти перебували у Жулянах. Авіаперевізник не встиг евакуювати ці авіалайнери до закриття неба України для цивільної авіації.

Нагадаємо, ми писали, що у мережі показали унікальні кадри звільненого аеропорту Херсон.

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