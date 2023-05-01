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Как выглядит аэропорт "Киев" после российского вторжения: кадры со спутника

Фото: Аэропорт в Жулянах до и после вторжения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На обновленных спутниковых фотографиях сервиса Google карты можно увидеть, как выглядит аэропорт "Киев" после начала российского вторжения.

Взлетно-посадочная полоса в Жулянах по всему периметру заблокирована, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.

На кадрах со спутника видно, что взлетная полоса заблокирована автобусами, заправщиками, снегоуборочной техникой и багажными тележками.

Блокировка торца полосы с курсом 08 также усилена с помощью 5 самолетов, в том числе пассажирского Ан-148 и бизнес-джетов.

Также на снимках со спутника видно, что все стоянки у терминалов аэропорта "Киев" пустые. Самолеты отбуксировали на отдаленные от зданий перроны.

Фото: Вид аэропорта "Киев" после вторжения (скриншот Googlemaps)

По характерной расцветке среди запаркованных авиалайнеров можно распознать три самолета Airbus A320 лоукостера Wizz Air. До начала российского вторжения они базировались в Киеве, и ночью 24 февраля 2022 борта находились в Жулянах. Авиаперевозчик не успел эвакуировать эти авиалайнеры до закрытия неба Украины для гражданской авиации.

Напомним, мы писали, что в сети показали уникальные кадры уволенного аэропорта Херсон.

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