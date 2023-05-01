Как выглядит аэропорт "Киев" после российского вторжения: кадры со спутника

На обновленных спутниковых фотографиях сервиса Google карты можно увидеть, как выглядит аэропорт "Киев" после начала российского вторжения.
Взлетно-посадочная полоса в Жулянах по всему периметру заблокирована, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание avianews.com.
На кадрах со спутника видно, что взлетная полоса заблокирована автобусами, заправщиками, снегоуборочной техникой и багажными тележками.
Блокировка торца полосы с курсом 08 также усилена с помощью 5 самолетов, в том числе пассажирского Ан-148 и бизнес-джетов.
Также на снимках со спутника видно, что все стоянки у терминалов аэропорта "Киев" пустые. Самолеты отбуксировали на отдаленные от зданий перроны.
По характерной расцветке среди запаркованных авиалайнеров можно распознать три самолета Airbus A320 лоукостера Wizz Air. До начала российского вторжения они базировались в Киеве, и ночью 24 февраля 2022 борта находились в Жулянах. Авиаперевозчик не успел эвакуировать эти авиалайнеры до закрытия неба Украины для гражданской авиации.
Напомним, мы писали, что в сети показали уникальные кадры уволенного аэропорта Херсон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.