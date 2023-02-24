Легендарна Чорнобаївка. В мережі показали унікальні кадри звільненого аеропорту Херсон

Фото: Аеропорт Херсон до і після окупації(колаж РБК-Україна)

Міжнародний аеропорт Херсон, який колись приймав рейси Turkish Airlines і Ryanair, перетворився на гори брухту і бетону. Але злітна полоса – у задовільному стані.

Як виглядає легендарна Чорнобаївка, зняв з дрона український військовий, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

На кадрах відео видно, як виглядає зруйнований термінал і перон. Автор побував в диспетчерській вежі та показав бліндажі, які російські військові побудували на льотному полі.

Також можна побачити, що від залу очікування залишилися гори брухту. До широкомасштабного вторгнення там проходили реєстрацію на рейс пасажири авіакомпаній Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair та МАУ.

Фото: Вигляд аеропорту згори (скріншот відео youtube-каналу "Вогневий")

Будівля диспетчерської вежі збереглася, але її пограбували та винесли частину обладнання. Так само російські військові перетворили на металобрухт аеродромну техніку. Серед неї – пожежна машина, яку аеропорт Бориспіль колись передав у Херсон.

Під час вторгнення в аеропорту Чорнобаївки знаходилися несправні літаки. Їх росіяни використовували як смітник для своїх пайків.

Фото: Аеропорт після окупантів (скріншот відео youtube-каналу "Вогневий")

Автор відео показав також підземні "міста" – бункери, будиночки та бліндажі, які окупанти побудували по всьому аеродрому. Усередині також залишився безлад. Серед брухту на території аеродрому – згорілі пральні машинки, які росіяни хотіли забрати з собою.

Раніше один із журналістів показав, що злітно-посадкова смуга в Чорнобаївці після звільнення – у задовільному стані. Це видно і на новому відео з дрона. Смугу планували відкрити для польотів у березні 2022 року після реконструкції.

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