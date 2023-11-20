Як виглядає аеропорт "Бориспіль" на другий рік війни: фото

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", який до повномасштабного вторгнення був найбільш людним, зараз стоїть пустий. Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як виглядає термінал D.

На кадрах відео – різні приміщення без руху та звуків, розповідає РБК-Україна з посиланням на сторінку ведучого.

Дмитро Комаров записав анонс нового циклу передач у терміналі D, який до 24 лютого 2022 року був найбільш завантаженим аеровокзалом країни.

На другий рік російського вторгнення приміщення аеропорту вражають простором без людей. Хоча ні в залі реєстрації, ні в галереї вильоту, ні в зоні отримання багажу немає руху, приміщення виглядають так, наче готові прийняти пасажирів будь-якої миті. Там працює освітлення, ростуть рослини у горщиках.

Через це можуть виникнути асоціації із сюжетом із книги Стівена Кінга "Лангольєри" про неживий простір без пасажирів та звуків.

Аеропорт Бориспіль припинив роботу вранці 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення та ракетний обстріл України. Всі рейси були скасовані.

Фото: Скриншоти з анонсу програми "Світ навиворіт) (facebook.com/airportboryspil)

Відтоді з аеропорту вилетіли тільки три повітряні судна – в рамках евакуаційних рейсів. Спершу 20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400, які прибули до Борисполя в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та опинилися заблокованими через закриття повітряного простору України.

Потім 4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла евакуювати з аеропорту Бориспіль до Румунії літак Boeing 737-800. Це єдиний літак авіаперевізника, який залишався в Україні на момент російського вторгнення.

Нагадаємо, ми писали, що аеропорт "Бориспіль" готується до відновлення рейсів. Повернення літаків на злітну смугу можливе вже через місяць після закінчення війни, розповів генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

Також про можливе відкриття одного із аеропортів України заявили в ОПУ. Втім, експерти скептично оцінюють такий крок через високі ризики для літаків та пасажирів.

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