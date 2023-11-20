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Как выглядит аэропорт "Борисполь" на второй год войны: фото

Понедельник 20 ноября 2023 13:45
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Как выглядит аэропорт "Борисполь" на второй год войны: фото Фото: Аэропорт Борисполь (wikimedia.com/Andrzej Harassek)
Автор: Ольга Маджумдар

Международный аэропорт "Борисполь", который до полномасштабного вторжения был самым людным, сейчас стоит пустой. Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал, как выглядит терминал D.

На кадрах видео – разные помещения без движения и звуков, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на страницу ведущего.

Дмитрий Комаров записал анонс нового цикла передач в терминале D, который до 24 февраля 2022 года был наиболее загруженным аэровокзалом страны.

Во второй год российского вторжения помещения аэропорта поражают пространством без людей. Хотя ни в зале регистрации, ни в галерее вылета, ни в зоне получения багажа нет движения, помещения выглядят так, словно готовы принять пассажиров в любой момент. Там работает освещение, растут растения в горшках.

Из-за этого могут возникнуть ассоциации с сюжетом из книги Стивена Кинга "Лангольеры" о неживом пространстве без пассажиров и звуков.

Аэропорт Борисполь прекратил работу утром 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение и ракетный обстрел Украины. Все рейсы были отменены.

Фото: Скриншоты из анонса программы "Мир наизнанку" (facebook.com/airportboryspil)

С тех пор из аэропорта вылетели только три воздушных судна – в рамках эвакуационных рейсов. Сначала 20 декабря 2022 года Турция эвакуировала два военно-транспортных самолета Airbus A400, которые прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и оказались заблокированы из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Затем 4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp смогла эвакуировать из аэропорта Борисполь в Румынию самолет Boeing 737-800. Это единственный самолет авиаперевозчика, который оставался в Украине на момент российского вторжения.

Напомним, мы писали, что аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению рейсов. Возвращение самолетов на взлетную полосу возможно уже через месяц после окончания войны, рассказал генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

Также о возможном открытии одного из аэропортов Украины заявили в ОПУ. Впрочем, эксперты скептически оценивают такой шаг из-за высоких рисков для самолетов и пассажиров.

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