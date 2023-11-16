В Україні можуть відкрити один із аеропортів: думка експерта

В Україні можуть відкрити один із цивільних аеропортів. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона в рамках візиту США.

Чи буде безпечним відновлення аеропорту під час війни, у коментарі РБК-Україна пояснив редактор профільного видання Avianews Олександр Мироненко.

Відкриття одного з аеропортів стане можливим за умови значного посилення протиповітряної оборони та захисту українського неба, відзначив Андрій Єрмак.

"Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні", – сказав глава ОПУ.

За його словами, наступний рік буде вирішальним у цьому відношенні, проте конкретних термінів він не назвав.

Експерти сумніваються у можливості відкриття цивільного аеропорту під час війни з огляду на небезпеку, яка не минула.

"Ракетна небезпека та небезпека дронів весь час зберігається. Наші ППО працюють потужно, але з офіційних повідомлень бачимо, що 100% прикриття неба поки не вдається досягти. Отже, така ситуація створює потенційні ризики для літаків з пасажирами. Навіть якщо ППО збиває ракету чи дрон, його уламки можуть впасти в аеропорту та пошкодити літак", – каже Олександр Мироненко.

Він наголошує, що залишається відкритими низка питань: що робити, коли літак злетів, а тут починається чергова повітряна атака, як у такій ситуації працювати ППО.

"Окрім того, потрібно зрозуміти, а хто буде літати в Україну? В Україні немає державної авіакомпанії, літаки якої належали б Україні та літаки якої могла би страхувати держава. Серед приватних авіакомпаній про можливість відновлення польотів конкретно висловлювалася лише Ryanair, але на прикладі Ізраїлю можна побачити, як тільки виникла небезпека, вони одразу скасували рейси в Тель-Авіа, у той час як аеропорт не закривався та туди досі літають літаки. Отже питань багато", – каже експерт.

Він нагадує, що те саме про можливість відкриття аеропорту ще влітку говорив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, аеропорт із цивільними літаками може стати ціллю росіян, які після обстрілу заявлять, що там була західна техніка.

Нагадаємо, ми писали, чи запрацює аеропорт у Львові під час війни. Експерти поділилися думками.

Також повідомлялося, що українська авіакомпанія хоче почати польоти з Ужгорода. Air Ocean Airlines могла б розпочати виконувати рейси з аеропорту Ужгород, якщо це визнають безпечним.

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