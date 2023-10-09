Як українцям знайти роботу в Німеччині: сайти вакансій та поради

Українські біженці у Німеччині мають спрощений доступ до ринку праці. Українці мають право як на повну зайнятість, так і на підробіток.
Що треба знати про працевлаштування у цій країні та де шукати пропозиції роботи, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
Українські біженці отримують виплати від центру зайнятості Jobcenter як безробітні. Водночас основна функція установи – допомогти людині вийти на ринок праці. Там призначають консультанта, який допомагатиме знайти роботу. У Jobcenter також надають інші види допомоги:
За допомогу біженцям відповідають місцеві центри зайнятості. У більшості випадків співробітники володіють тільки німецькою, зрідка – ще й англійською. У деяких центрах зайнятості є перекладачі для українців. Ті українці, які не володіють німецькою, можуть приходити із перекладачем.
Самостійно шукати вакансії можна на популярних сайтах. Серед найпопулярніших сайтів по пошуку роботу такі:
Також чимало вакансій для українців пропонують у тематичних групах у Facebook. Наприклад, "Arbeit in Deutschland / Робота в Німеччині", "Українці в Німеччині. Робота та Перевезення", "Робота в Німеччині", "Робота в Німеччині/Работа в Германии/житло Берлін", "Українці Німеччини".
Українські біженці можуть обирати часткову зайнятість. Підробіток можна знайти на таких сайтах:
Для тих, хто шукає роботу за конкретною професією, є окремі сайти за галузями:
Стати жертвою шахрайства при пошуку роботи можна і в Німеччині, якщо іноземець не знає законів та мови. Убезпечити себе можна так:
Щоб бути впевненим, що у трудовому договорі немає спірних моментів, варто звернутися до людини, яка добре володіє німецькою мовою.
Нагадаємо, ми писали, що чекає на українців, які поїдуть до Німеччини повторно. Вони зможуть відновити захист тільки у тому регіоні, де раніше були зареєстровані.
Також ми розповідали, які виплати отримує сім'я із двома дітьми у Німеччині. Допомога від центру зайнятості наступного року зросте на 12%.
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