Как украинцам найти работу в Германии: сайты вакансий и советы

Украинские беженцы в Германии имеют упрощенный доступ к рынку труда. Украинцы имеют право как на полную занятость, так и на подработку.
Что нужно знать о трудоустройстве в этой стране и где искать предложения работы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Украинские беженцы получают выплаты от центра занятости obcenter как безработные. В то же время основная функция учреждения – помочь человеку выйти на рынок труда. Там назначают консультанта, помогающего найти работу. В Jobcenter также оказывают другие виды помощи:
За помощь беженцам отвечают местные центры занятости. В большинстве случаев сотрудники владеют только немецким, изредка – еще и английским. В некоторых центрах занятости есть переводчики для украинцев. Те украинцы, которые не владеют немецким, могут приходить с переводчиком.
Самостоятельно искать вакансии можно на популярных сайтах. Среди самых популярных сайтов по поиску работу следующие:
Также немало вакансий для украинцев предлагают в тематических группах Facebook. Например, "Arbeit in Deutschland / Работа в Германии", "Украинцы в Германии. Работа и Перевозки", "Работа в Германии", "Работа в Германии/Работа в Германии/жилье Берлин", "Украинцы Германии".
Украинские беженцы могут выбирать частичную занятость. Подработку можно найти на следующих сайтах:
Для тех, кто ищет работу по конкретной профессии, есть отдельные сайты по отраслям:
Стать жертвой мошенничества при поиске работы можно и в Германии, если иностранец не знает законов и языков. Обезопасить себя можно так:
Чтобы быть уверенным, что в трудовом договоре нет спорных моментов, следует обратиться к человеку, хорошо владеющему немецким языком.
Напомним, мы писали, что ждет украинцев, которые поедут в Германию повторно. Они смогут восстановить защиту только в том регионе, где были зарегистрированы ранее.
Также мы рассказывали, какие выплаты получает семья с двумя детьми в Германии. Пособие от центра занятости в следующем году вырастет на 12%.
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