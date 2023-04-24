Як українцям вступити в університет в Польщі: зміни 2023 року

У травні почнеться вступна кампанія в польські вузи. Для абітурієнтів з України польський уряд ухвалив спеціальні зміни в законодавство.
Вищі навчальні заклади у Польщі зможуть змінювати правила для українських абітурієнтів при зарахуванні на 2023-2024 навчальний рік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на uainkrakow.pl.
Згідно з новими правилами, польські ВНЗ можуть встановлювати свої умови вступу: наприклад, зараховувати абітурієнтів не за балами ЗНО, а за іспитами чи оцінками за чверть. Вимоги щодо термінів подання документів теж можуть змінити.
Оскільки правила вступу університети встановлюють самостійно, вони можуть відрізнятися залежно від закладу. Але є загальний перелік документів, які будуть необхідні для вступу:
Для вступу варто знати польську мову на рівні В1–В2, але не виключено, що вимоги можуть спростити. Рівень володіння мовою абітурієнт підтверджує під час співбесіди або складає тест чи міжнародний іспит. Перевірку знання мови можуть провести і онлайн.
У деяких вишах Польщі для вступників з України перший рік навчання викладання організовують українською мовою, паралельно даючи можливість вивчити польську мову. Наприклад, на польсько-українських студіях на факультеті міжнародних відносин Ягеллонського університету та на факультетібудівництва Краківської політехніки викладання на першому курсі ведуть українською мовою.
Також для того, що українцям було легше вступати, університети нерідко пропонують підготовчі курси польської мови. Велика кількість ВНЗ пропонують на певних напрямках навчання англійською мовою.
Іноземні студенти державних польських університетів можуть навчатися безкоштовно на денній формі за певних умов. Для того, щоб отримати таке право, слід володіти польською мовою. На безплатне навчання можуть претендувати:
Абітурієнти цих категорій мають право на певні пільги: субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, ректорську та соціальну стипендії. Рішення про призначення стипендії університети ухвалюють на підставі довідки про сімейний та матеріальний стан.
Із 1 січня 2023 року ректори університетів після консультацій із студентським самоврядуванням можуть підвищувати розмір соціальної стипендії до 1294 злотих на місяць.
Студенти, які отримали тимчасовий захист у Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть безплатно навчатися в університетах Кракова до 24 серпня 2023 року.
Вартість навчання в державних університетах та приватних вищих навчальних закладах у великих містах коштує від 700 євро на рік. Середня ціна навчання 1000-1500 євро на рік. Проживання в гуртожитках обійдеться від 100 євро на місяць.
Один із найдорожчих напрямків – медицина. Рік навчання обійдеться у 2000 євро.
Система навчання в Польщі має кілька рівнів, як і в Україні. Вони відрізняються тривалістю:
Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення поляків до України та біженців.
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