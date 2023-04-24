Як українцям вступити в університет в Польщі: зміни 2023 року

У травні почнеться вступна кампанія в польські вузи. Для абітурієнтів з України польський уряд ухвалив спеціальні зміни в законодавство.

Вищі навчальні заклади у Польщі зможуть змінювати правила для українських абітурієнтів при зарахуванні на 2023-2024 навчальний рік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на uainkrakow.pl.

Які документи потрібні для вступу українським абітурієнтам

Згідно з новими правилами, польські ВНЗ можуть встановлювати свої умови вступу: наприклад, зараховувати абітурієнтів не за балами ЗНО, а за іспитами чи оцінками за чверть. Вимоги щодо термінів подання документів теж можуть змінити.

Оскільки правила вступу університети встановлюють самостійно, вони можуть відрізнятися залежно від закладу. Але є загальний перелік документів, які будуть необхідні для вступу:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

атестат про здобуття середньої освіти та додаток до нього;

анкета вступника до ВНЗ;

сертифікат на рівень польської мови (в деяких університетах не вимагають);

медична довідка;

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Чи обов'язково знати польську мову абітурієнтам

Для вступу варто знати польську мову на рівні В1–В2, але не виключено, що вимоги можуть спростити. Рівень володіння мовою абітурієнт підтверджує під час співбесіди або складає тест чи міжнародний іспит. Перевірку знання мови можуть провести і онлайн.

Фото: Ягеллонський уніерситет у Кракові (facebook.com/jagiellonian.university)

У деяких вишах Польщі для вступників з України перший рік навчання викладання організовують українською мовою, паралельно даючи можливість вивчити польську мову. Наприклад, на польсько-українських студіях на факультеті міжнародних відносин Ягеллонського університету та на факультетібудівництва Краківської політехніки викладання на першому курсі ведуть українською мовою.

Також для того, що українцям було легше вступати, університети нерідко пропонують підготовчі курси польської мови. Велика кількість ВНЗ пропонують на певних напрямках навчання англійською мовою.

Як можна навчатися безкоштовно в університетах Польщі

Іноземні студенти державних польських університетів можуть навчатися безкоштовно на денній формі за певних умов. Для того, щоб отримати таке право, слід володіти польською мовою. На безплатне навчання можуть претендувати:

власники сертифікату з державного іспиту з польської мови на рівні C1;

абітурієнти зі статусом біженця, тимчасовим або додатковим захистом;

ті, хто має карту поляка або є чоловіком/дружиною чи родичем громадянина Польщі, що проживає на території країни.

Абітурієнти цих категорій мають право на певні пільги: субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, ректорську та соціальну стипендії. Рішення про призначення стипендії університети ухвалюють на підставі довідки про сімейний та матеріальний стан.

Фото: Деякі студенти можуть навчатися безкоштовно (facebook.com/jagiellonian.university)

Із 1 січня 2023 року ректори університетів після консультацій із студентським самоврядуванням можуть підвищувати розмір соціальної стипендії до 1294 злотих на місяць.

Студенти, які отримали тимчасовий захист у Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть безплатно навчатися в університетах Кракова до 24 серпня 2023 року.

Скільки коштує навчання у вишах Польщі

Вартість навчання в державних університетах та приватних вищих навчальних закладах у великих містах коштує від 700 євро на рік. Середня ціна навчання 1000-1500 євро на рік. Проживання в гуртожитках обійдеться від 100 євро на місяць.

Один із найдорожчих напрямків – медицина. Рік навчання обійдеться у 2000 євро.

Фото: Здобуття вищої освіти у Польщі триває від 3 років (unsplash.com/md-duran)

Які освітні рівні можна отримати в університетах Польщі

Система навчання в Польщі має кілька рівнів, як і в Україні. Вони відрізняються тривалістю:

перший рівень – бакалаврат . Для вступу треба мати атестат зрілості (закінчення середньої школи). Навчання триває в середньому 6 семестрів. Ступінь бакалавра отримують після захисту дипломної роботи;

. Для вступу треба мати атестат зрілості (закінчення середньої школи). Навчання триває в середньому 6 семестрів. Ступінь бакалавра отримують після захисту дипломної роботи; другий рівень – магістратура . Для вступу треба мати диплом бакалавра. Диплом про закінчення бакалаврату може бути як український, так і європейський. Навчання триватиме 3-4 семестри (до 2 років);

. Для вступу треба мати диплом бакалавра. Диплом про закінчення бакалаврату може бути як український, так і європейський. Навчання триватиме 3-4 семестри (до 2 років); повний цикл – бакалаврат і магістратура. Загалом навчання триває 9-12 семестрів. Така форма навчання часто є на медичних чи юридичних напрямах;

третій рівень – аспірантура, на яку вступають з дипломом магістра. За результатом навчання треба захистити дисертацію.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення поляків до України та біженців.

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