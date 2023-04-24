Как украинцам поступить в университет в Польше: изменения 2023 года

В мае начнется вступительная кампания в польские вузы. Для абитуриентов из Украины польское правительство приняло специальные изменения в законодательство.

Высшие учебные заведения в Польше смогут менять правила для украинских абитуриентов при зачислении на 2023-2024 учебный год, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на uainkrakow.pl.

Какие документы нужны для поступления украинским абитуриентам

Согласно новым правилам, польские вузы могут устанавливать свои условия поступления: например, зачислять абитурентов не по баллам ВНО, а по экзаменам или оценкам за четверть. Требования к срокам подачи тоже документов могут изменить.

Поскольку правила поступления университеты устанавливают самостоятельно, они могут отличаться в зависимости от заведения. Но есть общий перечень документов, необходимых для поступления:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

аттестат о получении среднего образования и приложение к нему;

анкета поступающего в ВУЗ;

сертификат на уровень польского языка (в некоторых университетах не требуют);

медицинская справка;

фотографии 35х45 мм.

Обязательно ли знать польский язык абитуриентам

Для вступления следует знать польский язык на уровне В1–В2, но не исключено, что требования могут упростить. Уровень владения языком абитуриент подтверждает во время собеседования или сдает тест, или международный экзамен. Проверку знания языка могут провести и онлайн.

Фото: Ягеллонский университет в Кракове (facebook.com/jagiellonian.university)

В некоторых вузах Польши для поступающих из Украины первый год обучения преподавание организуют на украинском языке, параллельно давая возможность выучить польский язык. Например, на польско-украинских студиях на факультете международных отношений Ягеллонского университета и на факультете строительства Краковской политехники преподавание на первом курсе ведут на украинском языке.

Также для того, что украинцам было легче поступать, университеты часто предлагают подготовительные курсы польского языка. Большое количество вузов предлагают по определенным направлениям обучение на английском языке.

Как можно учиться бесплатно в университетах Польши

Иностранные студенты государственных польских университетов могут учиться бесплатно на дневной форме при определенных условиях. Для того чтобы получить такое право, нужно владеть польским языком. На бесплатное обучение могут претендовать:

владельцы сертификата по государственному экзамену по польскому языку на уровне C1;

абитуриенты со статусом беженца, временной или дополнительной защитой;

те, кто имеет карту поляка или являются супругом или родственником гражданина Польши, проживающего на территории страны.

Абитуриенты этих категорий имеют право на определенные льготы: субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, ректорскую и социальную стипендию. Решение о назначении стипендии университеты принимают на основании справки о семейном и материальном состоянии.

Фото: Некоторые студенты могут учиться бесплатно (facebook.com/jagiellonian.university)

С 1 января 2023 года ректоры университетов после консультаций со студенческим самоуправлением могут повышать размер социальной стипендии до 1294 злотых в месяц.

Студенты, получившие временную защиту в Польше после 24 февраля 2022 года, могут бесплатно учиться в университетах Кракова до 24 августа 2023 года.

Сколько стоит обучение в вузах Польши

Стоимость обучения в государственных университетах и частных вузах в крупных городах стоит от 700 евро в год. Средняя цена обучения 1000-1500 евро в год. Размещение в общежитиях обойдется от 100 евро в месяц.

Одно из самых дорогих направлений – медицина. Год обучения обойдется в 2000 евро.

Фото: Образование в Польше длится от 3 лет (unsplash.com/md-duran)

Какие образовательные уровни можно получить в университетах Польши

Система обучения в Польше имеет несколько уровней, как и в Украине. Они отличаются длительностью:

первый уровень – бакалаврат . Для поступления нужно иметь аттестат зрелости (окончание средней школы). Обучение длится в среднем 6 семестров. Степень бакалавра получают после защиты дипломной работы;

. Для поступления нужно иметь аттестат зрелости (окончание средней школы). Обучение длится в среднем 6 семестров. Степень бакалавра получают после защиты дипломной работы; второй уровень – магистратура . Для поступления нужно иметь диплом бакалавра. Диплом об окончании бакалаврата может быть как украинским, так и европейским. Обучение будет продолжаться 3-4 семестра (до 2 лет);

. Для поступления нужно иметь диплом бакалавра. Диплом об окончании бакалаврата может быть как украинским, так и европейским. Обучение будет продолжаться 3-4 семестра (до 2 лет); полный цикл – бакалавриат и магистратура. В общей сложности обучение длится 9-12 семестров. Такая форма обучения часто встречается в медицинских или юридических направлениях;

третий уровень – аспирантура, на которую поступают с дипломом магистра. По результатам обучения следует защитить диссертацию.

Напомним, мы писали, как изменилось отношение поляков к Украине и беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.