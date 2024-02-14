Як не стати жертвою поширеного шахрайства у Польщі: поради

Одне із найпоширеніших видів шахрайства у Польщі – зняття грошей із банківського рахунку за допомогою ВLІК-коду. Цей механізм дає можливість знімати готівку і переказувати гроші без платіжної картки.

Як діють шахраї та що треба знати, щоб не бути ошуканими, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

ВLІК – це платіжний механізм, який дає можливість легко розплачуватися за покупки в магазинах, мобільних додатках, вносити та знімати готівку з банкоматів, переказувати кошти іншій людині, використовуючи її номер телефону.

Нерідко шахраї вимагають платіжний код через месенджери або акаунтів у соціальних мережах. Під виглядом члена родини або друга кіберзлочинець просить людину терміново позичити грошей. Він заохочує створити код платежу по телефону, а потім надіслати йому.

Також поширені такі схеми шахрайства із використанням ВLІК-коду:

Як співробітник банку. Шахрай телефонує і повідомляє, що виявлено спробу несанкціонованого доступу до рахунку особи або подібне. Для підтвердження особи клієнта запитує інформацію про залишок на рахунку. Потім шахрай просить згенерувати BLIK-код, щоб заблокувати доступ до рахунку. Цей код використовується потім злочинцями, щоб зняти гроші з рахунку жертви у банкоматі.

Шахрай телефонує і повідомляє, що виявлено спробу несанкціонованого доступу до рахунку особи або подібне. Для підтвердження особи клієнта запитує інформацію про залишок на рахунку. Потім шахрай просить згенерувати BLIK-код, щоб заблокувати доступ до рахунку. Цей код використовується потім злочинцями, щоб зняти гроші з рахунку жертви у банкоматі. Позика. Шахрай зламує акаунт людини в соцмережах й розсилає повідомлення друзям та родичам з проханням терміново позичити невелику суму. Злочинець генерує BLIK- код, а гроші обіцяє повернути за кілька днів.

Шахрай зламує акаунт людини в соцмережах й розсилає повідомлення друзям та родичам з проханням терміново позичити невелику суму. Злочинець генерує BLIK- код, а гроші обіцяє повернути за кілька днів. Покупка на OLX. Людина виставляє товар на продаж на платформі, а в додатку WhatsApp може отримати повідомлення від шахрая, який видає себе за покупця. Злочинець заявляє, що хоче купити товар через InPost. За кілька хвилин приходить SMS з посиланням начебто на фішинговий сайт, подібний до Іnроѕt. Далі треба буде ввести дані банківської картки для зарахування грошей. У наступному вікні з'являється запит на введення ВLІК-коду та підтвердження платежу.

Клієнтам польських банків нагадують, що не можна надавати дані по телефону, навіть якщо їх нібито просить банк. Перш ніж підтверджувати транзакцію BLIK, слід перевірити, кому вона піде. Не слід натискати на посилання, отримані з невідомих номерів. Перед входом у свій банківський акаунт слід перевірить правильність адреси сайту.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі з'явилися нові види шахрайства, через які можна втратити гроші з банківських рахунків. Йдеться про фішингові компанії, які розсилають повідомлення та рекламу.

Українців раніше попереджали також про поширену шахрайську схему у Польщі. Гроші крадуть за допомогою платіжного механізму ВLІК.