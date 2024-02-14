Как не стать жертвой распространенного мошенничества в Польше: советы

Один из самых распространенных видов мошенничества в Польше – снятие денег с банковского счета с помощью ВLIК-кода. Этот механизм дает возможность снимать наличные и переводить деньги без платежной карты.

Как действуют мошенники и что нужно знать, чтобы не быть обманутыми, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

ВLIК – это платежный механизм, позволяющий легко расплачиваться за покупки в магазинах, мобильных приложениях, вносить и снимать наличные с банкоматов, переводить средства другому человеку, используя его номер телефона.

Нередко мошенники требуют платежный код через мессенджеры или аккаунты в социальных сетях. Под видом члена семьи или друга киберпреступник просит человека срочно одолжить денег. Он просит создать код платежа по телефону, а затем отправить ему.

Также распространены следующие схемы мошенничества с использованием ВLIК-кода:

Под видом сотрудника банка. Мошенник звонит по телефону и сообщает, что обнаружена попытка несанкционированного доступа к счету лица или подобное. Для подтверждения личности клиента запрашивается информация об остатке на счете. Затем мошенник просит сгенерировать BLIK-код, чтобы заблокировать доступ к счету. Этот код используется затем преступниками, чтобы снять деньги со счета жертвы в банкомате.

Мошенник звонит по телефону и сообщает, что обнаружена попытка несанкционированного доступа к счету лица или подобное. Для подтверждения личности клиента запрашивается информация об остатке на счете. Затем мошенник просит сгенерировать BLIK-код, чтобы заблокировать доступ к счету. Этот код используется затем преступниками, чтобы снять деньги со счета жертвы в банкомате. Деньги в долг. Мошенник взламывает аккаунт человека в соцсетях и рассылает сообщения друзьям и родственникам с просьбой срочно одолжить небольшую сумму. Преступник генерирует BLIK-код, а деньги обещает вернуть через несколько дней.

Мошенник взламывает аккаунт человека в соцсетях и рассылает сообщения друзьям и родственникам с просьбой срочно одолжить небольшую сумму. Преступник генерирует BLIK-код, а деньги обещает вернуть через несколько дней. Покупка на OLX. Человек выставляет товар на продажу на платформе, а в приложении WhatsApp может получить сообщение от мошенника, выдающего себя за покупателя. Преступник заявляет, что хочет купить товар через InPost. Через несколько минут приходит SMS со ссылкой вроде бы на фишинговый сайт, похожий на Inроѕt. Далее нужно будет ввести данные банковской карты для зачисления денег. В следующем окне появляется запрос на ввод ВЛИК-кода и подтверждение платежа.

Клиентам польских банков напоминают, что нельзя предоставлять данные по телефону даже если их якобы просит банк. Прежде чем подтверждать транзакцию BLIK, следует проверить, кому она пойдет. Не следует нажимать на ссылки из неизвестных номеров. Перед входом в свой банковский аккаунт следует проверить правильность адреса сайта.

Напомним, мы писали, что в Польше появились новые виды мошенничества, из-за которых можно потерять деньги с банковских счетов. Речь идет о фишинговых компаниях, рассылающих сообщения и рекламу.

Украинцев ранее предупреждали также о распространенной мошеннической схеме в Польше. Деньги крадут с помощью платежного механизма ВLIК.