Как протесты на границе влияют на проезд авто и автобусов: ответ ГПСУ

На границе с Украиной продолжают протестовать польские перевозчики. Они вторую неделю блокируют для украинских грузовиков пересечение границы. За три дня пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на Волыни пересекло 317 грузовиков на въезд и 47 на выезд вместо 1800 в каждом направлении.

Однако перевозчики не блокируют движение частных автомобилей и автобусов. Об этом сказал в интервью РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Участники этой акции, которая проходит на территории Польши в трех направлениях, еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта", – отметил собеседник.

По словам спикера ГПСУ, их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.

"С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли", – добавил он.

Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенное". Протестующие требуют, чтобы украинские власти выполнили их условия вместо прекращения блокады границы.

Однако официальных подтверждений информации о том, что польские перевозчики могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной, пока нет, заявил в комментарии спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Также стало известно, что на польской стороне границы участники страйка не пропускают через КПП грузовые автомобили с гуманитарной помощью, направляющиеся в Украину.

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