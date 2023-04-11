Як продовжити тимчасовий захист у Чехії в квітні: умови

Українські біженці в Чехії могли зареєструватися на продовження тимчасового захисту до 31 березня. Це можна було зробити онлайн.

Що робити людям, які не встигли зареєструватися до цієї дати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Біженці, які до 31 березня не зареєструвалися онлайн на продовження тимчасового захисту, повинні пройти процедуру оформлення візи повторно. Для цього потрібно звернутися до Крайового центру допомоги України (KACPU), повідомила Павла Новотна, директорка Департаменту притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP).

За даними МВС, за перші дні квітня до KACPU звернулося 50 людей, які не встигли пройти онлайн-реєстрацію на продовження статусу.

Зазначається, що повторне оформлення візи не передбачають надання пільг удруге. Наприклад, якщо біженець вичерпав 150 днів безкоштовного медичного страхування, то не має права на нього ще раз.

Під час особистого візиту до KACPU треба подати такі документи:

заповнений формуляр;

дійсний закордонний біометричний паспорт;

підтвердження про перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

документ про надання житла: формуляр для фізичних осіб або формуляр для юридичних осіб;

фотографію паспортного формату (45×35 мм).

Якщо у людини немає дійсного проїзного документу, МВС Чехії не може гарантувати, що заява на тимчасовий захист буде розглянута на місці.

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