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Як продовжити тимчасовий захист у Чехії в квітні: умови

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Вівторок 11 квітня 2023 15:27
Як продовжити тимчасовий захист у Чехії в квітні: умови Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Чехії могли зареєструватися на продовження тимчасового захисту до 31 березня. Це можна було зробити онлайн.

Що робити людям, які не встигли зареєструватися до цієї дати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Біженці, які до 31 березня не зареєструвалися онлайн на продовження тимчасового захисту, повинні пройти процедуру оформлення візи повторно. Для цього потрібно звернутися до Крайового центру допомоги України (KACPU), повідомила Павла Новотна, директорка Департаменту притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP).

За даними МВС, за перші дні квітня до KACPU звернулося 50 людей, які не встигли пройти онлайн-реєстрацію на продовження статусу.

Зазначається, що повторне оформлення візи не передбачають надання пільг удруге. Наприклад, якщо біженець вичерпав 150 днів безкоштовного медичного страхування, то не має права на нього ще раз.

Під час особистого візиту до KACPU треба подати такі документи:

Якщо у людини немає дійсного проїзного документу, МВС Чехії не може гарантувати, що заява на тимчасовий захист буде розглянута на місці.

Нагадаємо, ми писали, чим відрізняється тимчасовий захист і посвідка на проживання у Польщі.

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