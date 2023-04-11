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Как продлить временную защиту в Чехии в апреле: условия

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Вторник 11 апреля 2023 15:27
Как продлить временную защиту в Чехии в апреле: условия Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Чехии могли зарегистрироваться на продление временной защиты до 31 марта. Это можно было сделать онлайн.

Что делать людям, не успевшим зарегистрироваться до этой даты, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Беженцы, до 31 марта не зарегистрировавшиеся онлайн на продление временной защиты, должны пройти процедуру оформления визы повторно. Для этого нужно обратиться в Краевой центр помощи Украины (KACPU), сообщила Павла Новотна, директор Департамента убежища и миграционной политики МВД Чехии (OAMP).

По данным МВД, за первые дни апреля в KACPU обратилось 50 человек, не успевших пройти онлайн-регистрацию на продление статуса.

Отмечается, что повторное оформление визы не предусматривает предоставление льгот во второй раз. К примеру, если беженец исчерпал 150 дней бесплатного медицинского страхования, то не имеет права на него еще раз.

Во время личного визита в KACPU следует подать следующие документы:

Если у человека нет действительного проездного документа, МВД Чехии не может гарантировать, что заявление на временную защиту будет рассмотрено на месте.

Напомним, мы писали, чем отличается временная защита и вид на жительство в Польше.

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