Як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта: порада юриста

Українцям у Чехії потрібно продовжити тимчасовий захист – реєстрація обов'язкова до 31 березня. Одне з найактуальніших питань біженців при цьому – відсутність закордонного паспорта.

Що робити українцям, які прибули до країни з внутрішнім паспортом чи без документів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Тимчасовий захист у країні отримали 480 тисяч українців. Значна частина біженців має на руках лише внутрішній український паспорт, дехто перетинав кордон взагалі без посвідчення особи.

Отримати новий закордонний паспорт у консульствах України в Чехії складно через велику кількість охочих, ДП "Документ" у країні поки не запрацював, а вирушити за документом до Польщі мають можливість небагато.

Що робити у таких випадках, щоби продовжити тимчасовий захист, виданню роз'яснила адвокат Оксана Різак:

якщо є тільки внутрішній паспорт, при заповненні онлайн-форми реєстрації його номер не потрібно вказувати, необхідно обрати опцію "не маю паспорта";

у графі "номер паспорта" потрібно буде вказати лише номер того закордонного паспорта, за яким уже зареєстровані у відомстві МВС Чехії;

якщо біженець отримував перший захист із закордонним паспортом, але вибере опцію "не маю паспорта", реєстрація вважатиметься недійсною. Планувати принести паспорт на вклеювання візи – помилка;

"При ідентифікації іноземця паспортом з погляду МВС Чехії вважається виключно закордонний паспорт. Якщо ви вкажете номер внутрішнього українського паспорта, система вас не розпізнає", – пояснює юрист.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Українцям, які вже зробили закордонний паспорт, але не повідомили про це у МВС, теж варто обирати опцію "не маю паспорта".

При цьому іноземці в Чехії повинні реєструвати будь-які зміни власних даних протягом 3 днів. Тому інформацію про отримання нового закордонного паспорта українці мають повідомити у відділення азилу та міграційної політики (OAMP) за місцем проживання.

Змінювати дані необхідно за тиждень до реєстрації в онлайн-кабінеті для продовження захисту. За цей час зміни синхронізуються з реєстром МВС та системою реєстрації.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії ухвалили зміни для українських біженців.