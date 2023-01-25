Как продлить временную защиту в Чехии без загранпаспорта: совет юриста

Украинцам в Чехии нужно продлить временную защиту – регистрация обязательна до 31 марта. Один из самых актуальных вопросов беженцев при этом – отсутствие загранпаспорта.

Что делать украинцам, которые прибыли в страну с внутренним паспортом или без документов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Временную защиту в стране получили 480 тысяч украинцев. Значительная часть беженцев имеют на руках только внутренний украинский паспорт, некоторые пересекали границу вообще без удостоверения личности.

Получить новый загранпаспорт в консульствах Украины в Чехии сложно из-за большого количества желающих, ГП "Документ" в стране пока не заработал, а отправиться за документом в Польшу имеют возможность немногие.

Что делать в таких случаях, чтобы продлить временную защиту, изданию разъяснила адвокат Оксана Ризак:

если есть только внутренний паспорт, при заполнении онлайн-формы регистрации его номер указывать не нужно, необходимо вібрать опцию "не имею паспорта";

в графе "номер паспорта" нужно будет указать только номер того загранпаспорта, по которому уже зарегистрировали в ведомстве МВД Чехии;

если беженец получал первую защиту с загранпаспортом, но выберет опцию "не имею паспорта", регистрация будет считаться недействительной. Планировать принести паспорт уже на вклеивание визы – ошибка;

"При идентификации иностранца паспортом с точки зрения МВД Чехии считается исключительно загранпаспорт. Если вы укажете номер внутреннего украинского паспорта, система вас не распознает", – объясняет юрист.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Украинцам, которые уже сделали заграничный паспорт, но не сообщили об этом в МВД, тоже стоит выбирать опцию "не имею паспорта".

При этом иностранцы в Чехии должны регистрировать любые изменения личных данных в течение 3 дней. Поэтому информацию о получении нового загранпаспорта украинцы должны сообщить в отделение азила и миграционной политики (OAMP) по месту жительства.

Менять данные необходимо за неделю до регистрации в онлайн-кабинете для продления защиты. За это время изменения синхронизируются с реестром МВД и системой регистрации.

Напомним, мы писали, что в Чехии приняли изменения для украинских беженцев.