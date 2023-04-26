Як повернутися в Україну з-за кордону з дітьми: правила та документи

Більша частина українців, які виїхали за кордон через війну, складають жінки з дітьми. Нещодавно на свята в країну повернулося багато біженців. Для частини інших питання повернення додому актуальне й далі.

Основні правила повернення додому з дітьми пояснив у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів юрист чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" благодійного фонду БФ "Право на захист" Олег Голєв.

Перетину кордону з дитиною: головне

Правила перетинання державного кордону громадянами України встановлюють, що діти можуть виїжджати за межі України в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування.

При цьому нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібно, зауважує фахівець.

"Щоб дитині перетнути польський кордон і при цьому не втратити статус тимчасового захисту, потрібно мати закордонний паспорт, ID-картку чи свідоцтво про народження (залежно з яким документом дитина вперше в’їжджала на територію Польщі) та оформлений PESEL UKR, своєю чергою тривалість виїзду повинна не перевищувати 1 місяць", – говорить співрозмовник.

Фото: Виїзд за кордон з України без закордонного паспорта можливий для осіб (жінок, дітей та інвалідів), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій, у виключних випадках (Getty Images)

Повернення з України в Польщу: що потрібно дитині з мамою

З боку України діють загальні правила перетину кордону. Для цього мамі з дитиною потрібні:

Свідоцтво про народження дитини до 14 років/ паспорт громадянина України із 14 років;

Додаткові документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною. Наприклад, у матері й дитини різні прізвища, і в такому випадку додатково може знадобитися: свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу тощо;

Закордонний паспорт мами;

Закордонний паспорт дитини (не потрібний виключно за умови внесення інформації про дитину до закордонного паспорта матері).

Держприкордонслужба України нагадує, що виїзд за кордон без закордонного паспорта можливий для осіб (жінок, дітей та людей з інвалідністю), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій, у виключних випадках.

"При цьому рішення про надання дозволу на перетин державного кордону буде прийматися безпосередньо у пункті пропуску. Якщо ці українці вже виїжджали за кордон по внутрішніх документах, вдруге вони не зможуть перетнути кордон за відсутності закордонних паспортів", – каже фахівець "Права на Захист".

Зверніть увагу. Українці, які повертаються до Польщі, під час паспортного контролю мають повідомити прикордонників про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити при цьому електронний документ Diia.pl.

Перетин кордону України та ЄС. Корисні контакти

Прикордонна служба Республіки Польща +48 82 568 51 19

Лінія допомоги українцям +48 222 309 900, +48 47 721 75 75

Актуальні розʼяснення з питань перетинання державного кордону доступні безоплатно 24/7 у чат-боті "Юридичний порадник для ВПО" (Viber, Telegram, Facebook Messenger) та на Facebook-сторінці.

Раніше повідомлялося, чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон.

Також українські діти з тимчасовим захистом у Польщі зможуть отримати електронний документ Diia.pl, який дає право перетинати польський кордон та їздити країнами Шенгенської зони.

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