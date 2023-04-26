Як повернутися в Україну з-за кордону з дітьми: правила та документи

Більша частина українців, які виїхали за кордон через війну, складають жінки з дітьми. Нещодавно на свята в країну повернулося багато біженців. Для частини інших питання повернення додому актуальне й далі.
Основні правила повернення додому з дітьми пояснив у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів юрист чат-бота "Юридичний порадник для ВПО" благодійного фонду БФ "Право на захист" Олег Голєв.
Правила перетинання державного кордону громадянами України встановлюють, що діти можуть виїжджати за межі України в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування.
При цьому нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібно, зауважує фахівець.
"Щоб дитині перетнути польський кордон і при цьому не втратити статус тимчасового захисту, потрібно мати закордонний паспорт, ID-картку чи свідоцтво про народження (залежно з яким документом дитина вперше в’їжджала на територію Польщі) та оформлений PESEL UKR, своєю чергою тривалість виїзду повинна не перевищувати 1 місяць", – говорить співрозмовник.
З боку України діють загальні правила перетину кордону. Для цього мамі з дитиною потрібні:
Держприкордонслужба України нагадує, що виїзд за кордон без закордонного паспорта можливий для осіб (жінок, дітей та людей з інвалідністю), які евакуйовуються із районів ведення бойових дій, у виключних випадках.
"При цьому рішення про надання дозволу на перетин державного кордону буде прийматися безпосередньо у пункті пропуску. Якщо ці українці вже виїжджали за кордон по внутрішніх документах, вдруге вони не зможуть перетнути кордон за відсутності закордонних паспортів", – каже фахівець "Права на Захист".
Зверніть увагу. Українці, які повертаються до Польщі, під час паспортного контролю мають повідомити прикордонників про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити при цьому електронний документ Diia.pl.
Прикордонна служба Республіки Польща +48 82 568 51 19
Лінія допомоги українцям +48 222 309 900, +48 47 721 75 75
Актуальні розʼяснення з питань перетинання державного кордону доступні безоплатно 24/7 у чат-боті "Юридичний порадник для ВПО" (Viber, Telegram, Facebook Messenger) та на Facebook-сторінці.
Раніше повідомлялося, чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон.
Також українські діти з тимчасовим захистом у Польщі зможуть отримати електронний документ Diia.pl, який дає право перетинати польський кордон та їздити країнами Шенгенської зони.
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