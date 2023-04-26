Как вернуться в Украину из-за границы с детьми: правила и документы

Большая часть украинцев, выехавших за границу из-за войны, составляют женщины с детьми. Недавно на праздники в страну вернулись многие беженцы. Для части других вопрос возвращение домой актуален и дальше.

Основные правила возвращения домой с детьми объяснил в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал юрист чат-бота "Юридический советник для ВПЛ" благотворительного фонда БФ "Право на защиту" Олег Голев.

Пересечение границы с ребенком: главное

Правила пересечения государственной границы гражданами Украины устанавливают, что дети могут выезжать за пределы Украины в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства.

При этом нотариально удостоверенного согласия второго родителя не требуется, отмечает специалист.

"Чтобы ребенку пересечь польскую границу и при этом не потерять статус временной защиты, нужно иметь загранпаспорт, ID-карту или свидетельство о рождении (в зависимости от какого документа ребенок впервые въезжал на территорию Польши) и оформленный PESEL UKR, в свою очередь продолжительность выезда должна не превышать 1 месяц", – говорит собеседник.

Фото: Выезд за границу из Украины без загранпаспорта возможен для лиц (женщин, детей и инвалидов), эвакуируемых из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях (Getty Images)

Возвращение из Украины в Польшу: что нужно ребенку с мамой

Со стороны Украины действуют общие правила пересечения границы. Для этого маме с ребенком нужны:

Свидетельство о рождении ребенка до 14 лет/паспорт гражданина Украины с 14 лет;

Дополнительные документы, подтверждающие родственные связи с ребенком. Например, у матери и ребенка разные фамилии, и в таком случае дополнительно может понадобиться: свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака и так далее;

Загранпаспорт мамы;

Загранпаспорт ребенка (не нужен исключительно при внесении информации о ребенке в загранпаспорт матери).

Госпогранслужба Украины напоминает, что выезд за границу без загранпаспорта возможен для лиц (женщин, детей и людей с инвалидностью), эвакуированных из районов ведения боевых действий, в исключительных случаях.

"При этом решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы будет приниматься непосредственно в пункте пропуска. Если эти украинцы уже выезжали за границу по внутренним документам, во второй раз они не смогут пересечь границу при отсутствии загранпаспортов", – говорит специалист "Права на Защиту".

Обратите внимание. Украинцы, возвращающиеся в Польшу, во время паспортного контроля должны сообщить пограничникам о въезде именно в связи с использованием права на временную защиту и предъявить электронный документ Diia.pl.

Пересечение границы Украины и ЕС. Полезные контакты

Пограничная служба Республики Польша +48 82 568 51 19

Линия помощи украинцам +48 222 309 900, +48 47 721 75 75

Актуальные разъяснения по вопросам пересечения государственной границы доступны бесплатно 24/7 в чат-боте "Юридический советник для ВПЛ" (Viber, Telegram, Facebook Messenger) и на Facebook-странице.

Ранее сообщалось, нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу.

Также украинские дети с временной защитой в Польше смогут получить электронный документ Diia.pl, дающий право пересекать польскую границу и ездить по странам Шенгенской зоны.

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