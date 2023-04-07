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Українські діти зможуть перетинати кордон із цифровим документом Diia.pl

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П'ятниця 07 квітня 2023 13:43
Українські діти зможуть перетинати кордон із цифровим документом Diia.pl Фото: Перетин кордону з Польщею (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські діти з тимчасовим захистом у Польщі зможуть отримати електронний документ Diia.pl, який дає право перетинати польський кордон та їздити країнами Шенгенської зони.

Відповідні зміни до законодавства набувають чинності з 7 квітня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна за посиланням на in Poland.

Українці з тимчасовим захистом у Польщі можуть їздити в країни Шенгенської зони на підставі електронного документу Diia.pl, який підтверджує право перебування у Польщі. Незабаром таку можливість отримають і діти.

Досі українські діти мали проблеми з перетином кордону, адже сам статус тимчасового захисту (PESEL UKR) не дає можливості в'їзду в Польщу, а отримання посвідки на тимчасове проживання (карти побиту) також було недоступне.

Із серпня 2022 року повнолітні біженці з України могли отримати електронний документ Diia.pl для пред'явлення на кордоні разом із закордонним паспортом. Із 7 квітня набувають чинності зміни до законодавства Польщі, які передбачають надання електронного документу Diia.pl для осіб до 18 років.

Щоб нововведення запрацювало, міністр інформатизації Польщі має вказати у розпорядженні день введення технічної можливості застосувати нові правила.

Документ Diia.pl для дорослих доступний через мобільний додаток mObywatel. Із ним українці можуть подорожувати в Україну на термін до 30 днів і пред'являти польським прикордонникам при поверненні в Польщу.

Українські діти зможуть перетинати кордон із цифровим документом Diia.plФото: Пред'явлення прикордонникам Diia.pl в телефоні (twitter.com/Straz_Graniczna)

Diia.pl доступна тільки українцям, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Завантажити програму не зможуть українці, які мають дозвіл на проживання у Польщі чи карту побиту.

Інструкцію, як завантажити Diia.pl у застосунку mObywatel, можна прочитати на урядовому сайті.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться відносини між українцями і поляками після війни.

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